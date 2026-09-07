L’ASSE a décidé de renforcer son recrutement en post-formation avec l’arrivée de Sacha Esteves. Le club stéphanois mise sur un spécialiste du scouting des jeunes talents, passé durant trois saisons par la Real Sociedad.

L’AS Saint-Étienne poursuit la structuration de son recrutement. Le club vient d’engager Sacha Esteves pour occuper le poste de coordinateur du recrutement de la post-formation. Un choix qui en dit long sur les ambitions stéphanoises dans ce secteur. Après le départ de Pedro Ferreirinha, le club restructure. L'arrivée de Sacha Esteves n'est pas en lien avec le départ du recruteur portugais.

Après plusieurs expériences dans le conseil sportif et les agences de joueurs, Esteves a surtout construit une solide expertise du recrutement des jeunes joueurs. Son passage à la Real Sociedad lui a permis de travailler au cœur d’un club reconnu pour la qualité de sa formation. Un parcours qui pourrait désormais profiter à l’ASSE.

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Sacha Esteves, un spécialiste du recrutement des jeunes

Sacha Esteves a passé trois saisons à la Real Sociedad. Il y était chargé du recrutement des jeunes talents français. Son périmètre s’étendait des U14 jusqu’à l’équipe réserve.

Une mission particulièrement large. Le recruteur devait identifier les joueurs susceptibles de franchir les différentes étapes d’un parcours de formation au sein d’un club exigeant. Son travail l’a notamment amené à parcourir la France, avec une attention particulière portée à la région parisienne.

Cette expérience lui a permis de développer une connaissance importante du vivier français. Il ne s’agissait pas uniquement de rechercher des profils correspondant à un style de jeu prédéfini. Esteves explique plutôt avoir recherché des joueurs capables d’apporter des qualités complémentaires, notamment en matière de vitesse, de puissance ou encore de verticalité.

Son approche repose également sur plusieurs outils de scouting. L’observation sur le terrain était complétée par l’analyse vidéo grâce à des plateformes spécialisées comme Wyscout, Hudl ou Eyeball.

Le recruteur dispose par ailleurs d’une formation dans le domaine du football. Il est notamment passé par l’École des Agents de Joueurs de Football et possède une licence UEFA B. Son parcours lui permet ainsi de croiser l’analyse du joueur avec une connaissance plus globale du jeu et de son environnement.

L’ASSE veut passer un cap en post-formation

Cette nomination apparaît comme un signal fort pour l’ASSE. Le club ne semble pas vouloir considérer la post-formation comme une simple étape intermédiaire. Au contraire, il choisit de renforcer spécifiquement ce secteur avec un profil habitué à travailler sur l’identification des jeunes talents.

L’expérience de Sacha Esteves à la Real Sociedad constitue ici un atout important. Le Français a évolué dans un environnement où la formation et le développement des joueurs occupent une place centrale. Il y a également découvert une méthodologie mettant en avant la relation avec le ballon, l’intelligence de jeu et le développement global du joueur.

Son parcours lui a aussi permis de développer un réseau dans le football français. Ses différentes expériences comme conseiller sportif, notamment chez CarriereFoot et Talent Legacy Consulting, complètent son expérience de recruteur.

Son profil présente une autre particularité : sa dimension internationale. Sacha Esteves parle français, espagnol et anglais, avec également des connaissances pratiques en italien et portugais. Après son départ de la Real Sociedad, il a continué à suivre le football de jeunes à travers plusieurs expériences internationales. Il a notamment consacré du temps au Japon, au Qatar et en Afrique pour observer différents modèles de formation et de détection.

Son parcours à la Real Sociedad s'est achevé après trois années. Il avait alors salué l'environnement de travail du club et les enseignements tirés de cette expérience.

Pour l’ASSE, l’enjeu sera désormais de transformer cette expertise en résultats. En recrutant Sacha Esteves comme coordinateur du recrutement de la post-formation, Saint-Étienne affiche clairement sa volonté de mieux identifier les talents et de performer sur un marché particulièrement concurrentiel.

Très heureux d’intégrer l’AS Saint Etienne, club historique français, comme Coordinateur Scouting de la Post Formation. 🟢🟢🟢 pic.twitter.com/8LpaTxoMwQ — Sacha Esteves (@sacha_esteves) September 6, 2026

Source : LinkedIn de Sacha Esteves