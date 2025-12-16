Si le match nul concédé face à Bastia (2-2) a laissé un goût amer aux supporters stéphanois, trois joueurs ont marqué cette 17e journée de Ligue 2. Zuriko Davitashvili (ASSE), Johnny Placide et Félix Tomi (SC Bastia) figurent dans l’équipe-type Sofascore de la semaine.

Malgré un match nul frustrant face à Bastia (2-2), Zuriko Davitashvili a éclaboussé la pelouse du Chaudron de son talent. Auteur d’un doublé, l’ailier géorgien de l’ASSE figure logiquement dans l’équipe-type de la 17ᵉ journée de Ligue 2 publiée par Sofascore. Avec une note de 8,5/10, il est tout simplement le joueur le mieux noté de cette journée.

Davitashvili en sauveur pour l'ASSE

Déjà sauveur à Montpellier et Boulogne, Davitashvili s’est offert un nouveau doublé au meilleur des moments. Réaliste (3 tirs, tous cadrés), propre techniquement, et surtout décisif, le numéro 10 stéphanois est une nouvelle fois l’arme offensive numéro un des Verts. Avec huit buts, il est seul meilleur buteur de l’ASSE cette saison. Il est également meilleur buteur de Ligue 2. Malgré un profil parfois brouillon, sa capacité à faire la différence dans les 30 derniers mètres est précieuse et probablement irremplaçable pour les ambitions de montée.

Placide a contrarié les Verts

Le gardien bastiais a écœuré les attaquants stéphanois. Avec huit arrêts, dont sept dans la surface, un penalty repoussé et deux sorties aériennes réussies, Johnny Placide a tout simplement été infranchissable. Il termine avec une note de 7,9. Une performance XXL qui permet à Bastia, lanterne rouge avant la rencontre, de repartir du Forez avec un point inespéré.

Tomi, le regain de confiance en Ligue 2

Deux actions, un tir, un but, une passe décisive. C’est la ligne de stats parfaite pour Félix Tomi, buteur en première période (34e). Il n’aura eu besoin que d’un ballon bien exploité pour tromper Larsonneur. Sa note de 8,0 récompense son réalisme et sa justesse. L’attaquant corse confirme qu’il peut être létal lorsqu’il est bien servi.

Trois joueurs, trois performances individuelles marquantes pour cette J17 de Ligue 2… mais un seul regret : que cela ait suffi à priver les Verts d’une victoire pourtant indispensable dans la course à la montée.

Source : SofaScore