Après quatre journées de championnat, l’ASSE fait une pause à l’occasion de la première trêve internationale. L’occasion de faire un point complet sur les temps de jeu dans le groupe d'Eirik Horneland. Qui sont les joueurs les plus utilisés ? Qui n’a pas encore foulé les pelouses de Ligue 2 ? Analyse.
Quatre journées, douze points en jeu, et déjà quelques certitudes dans les choix d’Eirik Horneland. Quatre joueurs ont disputé l’intégralité des 360 minutes possibles : Gautier Larsonneur, Mickaël Nadé, Florian Tardieu et Chico Lamba. Inamovibles depuis le début de saison, ils incarnent la stabilité défensive des Verts.
Derrière ce quatuor, Zuriko Davitashvili (289 minutes) dispose d'un statut de titulaires quasi indiscutables. Ils sont suivis de près par Ebenezer Annan (263 minutes), Aimen Moueffek (259 minutes), João Ferreira (256 minutes), Mahmoud Jaber (225 minutes) et Augustine Boakye (222 minutes). Tous comptabilisent au moins trois titularisations, preuve d’une base solide dessinée par le staff.
ASSE : Une hiérarchie claire dans la rotation
Si certains éléments semblent déjà indéboulonnables, d'autres joueurs profitent des premiers matchs pour s’installer dans la rotation. C’est notamment le cas d’Irvin Cardona (200 minutes), qui alterne titularisations (2) et entrées en jeu. Idem pour Josh Duffus (148 minutes) et Dennis Appiah (144 minutes), qui cumulent chacun deux titularisations.
Du côté des jeunes ou des recrues, Luan Gadegbeu (162 minutes) ou encore Nadir El-Jamali (76 minutes) grappillent du temps de jeu, sans encore s’imposer comme titulaires indiscutables. Igor Miladinović (29 minutes) et Lassana Traoré (6 minutes) ont quant à eux fait de brefs passages, insuffisants pour véritablement marquer les esprits à ce stade.
Des joueurs toujours à zéro
Ils sont huit à n’avoir toujours pas disputé la moindre minute en championnat : Brice Maubleu, Jules Mouton et Strahinja Stojković. Mais surtout Pierre Ekwah, Benjamin Bouchouari. Le premier n'a toujours pas repris l'entrainement suite à un désaccord profond avec sa direction. Quant au jeune marocain, il reste en délicatesse avec son dos et en instance de départ. C'est également le cas d'Yvann Maçon et Dylan Batubinsika qui pourraient encore quitter l'ASSE.
Avec une trêve internationale et la fin du mercato, le staff de l'ASSE va enfin pouvoir travailler sereinement avec un effectif stable qui devrait peu bouger. Certains pourraient inverser la tendance dans les semaines à venir. On pense naturellement à Lucas Stassin qui devrait retrouver sa place de titulaire à la pointe de l'attaque stéphanoise.
Source : Fbref
Temps de Jeu de l'ASSE – Saison 2025-2026 (Ligue 2)
-
-
Gautier Larsonneur : 360 min – 4 matchs – 4 titularisations
-
Mickaël Nadé : 360 min – 4 matchs – 4 titularisations
-
Florian Tardieu : 360 min – 4 matchs – 3 titularisations
-
Zuriko Davitashvili : 289 min – 4 matchs – 3 titularisations
-
Ebenezer Annan : 263 min – 4 matchs – 3 titularisations
-
Aimen Moueffek : 259 min – 3 matchs – 3 titularisations
-
João Ferreira : 256 min – 3 matchs – 3 titularisations
-
Mahmoud Jaber : 225 min – 3 matchs – 3 titularisations
-
Augustine Boakye : 222 min – 3 matchs – 3 titularisations
-
Irvin Cardona : 200 min – 3 matchs – 2 titularisations
-
Luan Gadegbeku : 162 min – 2 matchs – 2 titularisations
-
Josh Duffus : 148 min – 2 matchs – 2 titularisations
-
Dennis Appiah : 144 min – 2 matchs – 2 titularisations
-
Maxime Bernauer : 90 min – 1 match – 1 titularisation
-
Lucas Stassin : 85 min – 1 match – 1 titularisation
-
Nadir El Jamali : 71 min – 1 match – 1 titularisation
-
Ben Old : 71 min – 1 match – 1 titularisation
-
Igor Miladinović : 29 min – 1 match – 0 titularisation
-
Lassana Traoré : 6 min – 1 match – 0 titularisation
-
Brice Maubleu : 0 min – 0 match – 0 titularisation
-
Jules Mouton : 0 min – 0 match – 0 titularisation
-
Strahinja Stojković : 0 min – 0 match – 0 titularisation
- Pierre Ekwah : 0 min – 0 match – 0 titularisation
- Benjamin Bouchouari : 0 min – 0 match – 0 titularisation
- Yvann Maçon : 0 min – 0 match – 0 titularisation
- Dylan Batubinsika : 0 min – 0 match – 0 titularisation