Le FC Metz recevra l’ASSE samedi avec la même nécessité de réaction que les Verts. Battus hier soir sur la pelouse du Red Star (1-0), les Grenats ont concédé leur première défaite de la saison. Bouna Sarr n’a pas masqué sa déception et a immédiatement tourné son regard vers la réception du leader stéphanois.

Metz arrivait pourtant à Saint-Ouen avec une dynamique intéressante. Invaincus après cinq journées, les Grenats restaient surtout sur un succès 4-1 contre Rodez. À Bauer, le scénario a été différent. Le Red Star a imposé son pressing et a longtemps empêché les Messins de développer leur jeu. La décision est intervenue à la 58e minute sur un penalty transformé par Jovany Ikanga. Metz a eu une possibilité d’égaliser à la 76e, mais Cristian Devenish n’a pas cadré sa reprise sur un coup franc de Téji Savanier. Avec deux victoires, trois nuls et désormais une défaite, le club lorrain compte neuf points avant de recevoir Saint-Étienne.

Metz - ASSE : Bouna Sarr critique la prestation messine

Bouna Sarr a surtout ciblé le contenu proposé par son équipe après la pause. Son analyse a été sans détour : "Cette seconde période n'est pas digne. Elle n'est pas du tout digne. Que ce soit dans l'intensité, dans l'envie, on a manqué de hargne, un peu de tout. Ce n'est pas une prestation à la hauteur de nos ambitions."

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Le Messin a ensuite immédiatement évoqué le prochain rendez-vous : "Il faudra vite remettre les idées en place, bien bosser pour la réception de Saint-Étienne." Une rencontre programmée samedi à 20 heures et qui précédera une coupure de trois semaines en championnat pour les deux équipes.

Sarr n’a pas cherché davantage d’explications à chaud. Il a simplement rappelé que Metz venait de connaître sa première défaite, tout comme son prochain adversaire : "Après, mine de rien, ce n'est pas pour être positif, mais voilà, c'est notre première défaite. Saint-Étienne l'a connue sur cette journée aussi. Donc voilà, il faut juste remettre les idées à l'endroit, bosser et gagner ce match à domicile avant la trêve."

L’ASSE doit également répondre après Dunkerque

Le parallèle effectué par Bouna Sarr est réel. L’ASSE a elle aussi perdu son invincibilité ce week-end. Après cinq victoires lors des cinq premières journées, les hommes de Ian Cathro se sont inclinés samedi à Dunkerque (2-1). Augustine Boakye avait ouvert le score à la 43e minute, avant que Khalil Ayari et Souleymane Keita ne renversent la rencontre en six minutes au retour des vestiaires.

Ce revers constitue le premier accroc d’un début de saison qui reste très favorable sur le plan comptable. Avec 15 points pris sur 18 possibles, 17 buts inscrits et six encaissés, Saint-Étienne conserve la tête de la Ligue 2. Reims, deuxième, compte trois longueurs de retard.

Le déplacement à Metz constituera donc un premier rendez-vous de réponse pour Ian Cathro et ses joueurs. Les Grenats auront exactement la même attente après leur soirée manquée au Red Star. La rencontre opposera deux équipes qui viennent de perdre pour la première fois cette saison, mais avec des situations différentes au classement. Saint-Étienne se présentera en Moselle avec six points d’avance sur son adversaire et la volonté de repartir immédiatement après son premier coup d’arrêt.