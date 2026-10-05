Affiche de prestige pour clore un marathon international particulièrement dense. Ce lundi 5 octobre, Ben Old (ASSE) et la Nouvelle-Zélande avaient rendez-vous au Stade National de Tokyo pour disputer la finale de la Kirin Cup face au Japon. Une ultime étape de haut niveau pour le piston stéphanois avant son retour dans le Forez.

Au terme d’un rassemblement particulièrement chargé comprenant quatre rencontres au programme des Kiwis, Ben Old a confirmé son excellente forme du moment. Repositionné dans le couloir gauche sous les ordres de Darren Bazeley, une tendance déjà observée avec l’ASSE depuis bientôt un an, le Néo-Zélandais a enchaîné les prestations convaincantes.

Après la victoire face à la Chine (3-0) où il s’était illustré durant ses 65 minutes de jeu, le joueur stéphanois tenait de nouveau sa place de titulaire lors de la demi-finale de Kirin Cup contre le Panama. Aligné sur le flanc gauche jusqu’à sa sortie à la 84e minute, il a assisté à la qualification des siens aux tirs au but (1-1, 5-3 t.a.b.), validant ainsi leur billet pour la grande finale.

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Un test grandeur nature pour le joueur de l’ASSE

Pour ce choc au sommet à Tokyo, la sélection néo-zélandaise héritait d’un client de premier ordre en affrontant l’hôte japonais sur ses terres. Face à une formation nippone réputée pour sa vitesse, sa discipline tactique et son intensité, les Kiwis s’apprêtaient à livrer un combat exigeant.

Pour Ben Old, cette finale représentait une formidable opportunité de se confronter à l’adversité internationale tout en briguant un trophée. Du côté du staff de l’ASSE, cette sortie marquait la fin du parcours des internationaux, avec l’espoir de retrouver un joueur en pleine possession de ses moyens pour la reprise du championnat.

ASSE : Ben Old buteur

La Nouvelle-Zélande de Ben Old s’est inclinée face au Japon (2-1) ce lundi en match amical. Le joueur de l’ASSE était titulaire dans un rôle de piston gauche au sein d’une défense à cinq. Malgré la défaite des All Whites, Old s’est distingué en trouvant le chemin des filets. Alors que le Japon avait ouvert le score par le Lillois Ueda à la 28ème minute. le Stéphanois a permis à sa sélection de revenir dans la partie à la 32e minute. Ben Old s’est projeté dans la surface avant de conclure du pied droit pour égaliser. Il n’avait plus marqué depuis… novembre dernier face à Ecotay-Moingt en Coupe de France. Une réalisation qui n’a toutefois pas suffi aux Néo-Zélandais. Ritsu Doan a redonné l’avantage au Japon (71e) et offert la victoire aux siens. Malgré le résultat, Old signe donc une prestation remarquée et engrange de la confiance avant de retrouver l’ASSE. Il est remplacé à la 80e. Il va pouvoir retrouver l’ASSE et préparer la réception de Rodez programmée ce samedi soir.

Ben Old equalises!!! https://t.co/syS1EkW53T — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) October 5, 2026