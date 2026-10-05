Kévin Pedro a terminé son rassemblement avec la République démocratique du Congo ce lundi 5 octobre. Les Léopards ont retrouvé l’Ouganda pour une deuxième rencontre amicale en Afrique du Sud. Un dernier rendez-vous avant le retour à Saint-Étienne, avec une place à se faire pour le jeune défenseur.

Appelé par Sébastien Desabre, le joueur formé à L’Étrat a découvert la sélection congolaise avec l’espoir de prolonger sa progression sous un autre maillot. Il a toutefois dû patienter avant de pouvoir entrer en jeu. Lors des rencontres contre la Guinée équatoriale et le Zimbabwe, l’attente d’une validation administrative de son changement de fédération l’a empêché de participer.

Cette attente a pris fin vendredi, lors du premier match amical contre l’Ouganda. Remplaçant au coup d’envoi, Pedro a rejoint le terrain à l’heure de jeu pour disputer trente minutes au poste de latéral droit. Malgré la défaite des Léopards, battus 2-0, le Stéphanois a ainsi honoré sa première sélection avec la RDC.

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Pedro a franchi une première étape avec les Léopards

Après les démarches administratives et plusieurs rencontres sans pouvoir jouer, Pedro a enfin eu l’occasion de défendre les couleurs congolaises sur le terrain. Une étape importante pour le défenseur, qui a pu découvrir les exigences du football international et prendre ses premiers repères au poste de latéral droit avec ses nouveaux partenaires.

Trois jours plus tard, le deuxième rendez-vous contre l’Ouganda offrait aux Léopards une possibilité de réagir. Pour Pedro, cette rencontre représentait une nouvelle occasion de convaincre Sébastien Desabre. Sa première cape a ouvert la porte, mais une place durable dans la sélection reste à gagner. La question de son utilisation constituait l’un des points à suivre de cette seconde confrontation : une nouvelle entrée en jeu ou une première titularisation ?

RDC – Ouganda : le résumé de la rencontre

La RDC n’est pas parvenue à s’imposer face à l’Ouganda ce lundi. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul (1-1). Les Congolais avaient pourtant pris les devants grâce à l’ancien Stéphanois Nathanaël Mbuku, avant de se faire rejoindre dans les derniers instants de la partie. C ôté ASSE, Kévin Pedro était une nouvelle fois titulaire dans le onze de Sébastien Desabre. Déjà aligné lors de la précédente rencontre, le jeune défenseur des Verts a ainsi enchaîné une deuxième apparition avec la sélection congolaise. Deux premières capes qui viennent lancer sa nouvelle aventure internationale avec la RDC et pourraient lui permettre de s’installer progressivement dans le groupe de Sébastien Desabre.