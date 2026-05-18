ASSE : Le barrage aller face à Nice approche à grands pas. Avant de fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard mardi 26 mai, les Verts entament une semaine de préparation décisive. Voici comment Montanier et son staff ont organisé les sept prochains jours.

ASSE : Une semaine de travail avant le barrage aller contre Nice

Après le repos et les soins de ce lundi, la machine se remet en route dès mardi avec la reprise de l'entraînement. Un seul rendez-vous ouvert au public cette semaine : la séance de mercredi matin au Centre sportif Robert-Herbin à 11h, une occasion pour les supporters stéphanois d'apercevoir le groupe avant la bataille.

Le reste de la semaine se déroulera à huis clos. Montanier a été clair : toute l'attention est tournée vers Nice. La préparation sera soignée, discrète, concentrée.

Le programme complet de la semaine

Lundi 18 mai

Soins et repos

Mardi 19 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Mercredi 20 mai

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h)

Jeudi 21 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Vendredi 22 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Samedi 23 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Dimanche 24 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Les dates à retenir pour les barrages

La double confrontation face à l'OGC Nice se jouera en deux actes. Le barrage aller se tiendra mardi 26 mai à Geoffroy-Guichard, avec le soutien du Chaudron derrière les Verts. Le retour est programmé vendredi 29 mai à l'Allianz Riviera, possiblement à huis clos après les incidents qui ont suivi le match nul niçois contre Metz dimanche soir. Deux matches, deux ambiances radicalement différentes, et une seule place en Ligue 1 McDonald's au bout. La semaine de préparation qui s'ouvre aujourd'hui n'a jamais été aussi importante dans la saison stéphanoise. Objectif Repos et récupération avant les derniers combats de la saison.

ASSE - Nice : la billetterie des barrages déjà ouverte

Source : ASSE.fr