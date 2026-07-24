Le maire de Saint-Étienne remet une pièce dans la machine. Alors que le centre-ville tente de se relever, l'édile assume vouloir une chose précise : une boutique des Verts en plein cœur de la cité stéphanoise, et un vrai pont entre Geoffroy-Guichard et le centre.

Une « urgence totale » prise à bras-le-corps

Interrogé sur la situation commerciale du centre-ville, promesse d'"urgence totale" au lendemain de sa victoire électorale, le maire de Saint-Étienne a fait le point sur les actions engagées. Un conseil stratégique du commerce, de l'artisanat et de l'animation a été mis en place, avec déjà deux réunions tenues. Le constat de l'édile est plutôt encourageant : "On retrouve une dynamique, une envie de faire ensemble. Les associations de commerçants multiplient les animations, on a de nouvelles associations qui se créent dans des secteurs où elles n'existaient plus."

Des enseignes locomotives recherchées pour combler les vitrines vides

Sur le volet des cellules commerciales vacantes, qui plombent l'image du centre-ville depuis plusieurs années, le maire évoque des pistes concrètes. Des enseignes comme Darty, Fnac ou Decathlon pourraient s'installer sur certaines surfaces disponibles. Un enjeu d'image autant que d'attractivité, comme l'a rappelé l'édile : "Ces locaux vides, ça fait beaucoup de mal, donc on recherche quelques locomotives qui permettent de conforter la situation."

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ASSE : Une boutique des Verts réclamée en centre-ville

Mais c'est bien le volet ASSE qui retiendra l'attention des supporters. Le maire a affiché sa volonté de voir une boutique officielle des Verts s'installer en plein centre-ville, tout en prenant soin de préciser qu'il n'a aucune autorité sur les décisions du club. Un souhait qui s'inscrit dans une ambition plus large : faire dialoguer enfin le stade Geoffroy-Guichard et le cœur de la ville, deux entités qui vivent aujourd'hui trop souvent en parallèle.

Pour appuyer sa démarche, le Maire s'appuie sur une étude de la Ligue Nationale de Football consacrée aux supporters. Les chiffres donnent le vertige : l'ASSE compterait 2,5 millions de fans, dont 70 % résidant hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Autre donnée frappante, les supporters stéphanois parcourent en moyenne 135 kilomètres pour venir assister à un match, et restent sur place environ 7 heures autour de la rencontre.

Faire venir les supporters de l'ASSE avant le coup d'envoi

Face à ce constat, l'objectif du maire est limpide : capter cette manne de supporters bien avant le coup d'envoi. En les attirant en centre-ville pour des animations organisées en amont des matchs, la municipalité espère faire d'une pierre deux coups, redonner vie aux rues commerçantes et renforcer le lien entre le club et sa ville. Reste désormais à voir si ce discours volontariste se traduira par des actes concrets, à commencer par l'ouverture tant attendue de cette boutique officielle.

Source : Le Progrès