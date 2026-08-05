Parti de l'ASSE à l'été 2023 pour rejoindre Strasbourg, Saidou Sow n'a jamais réellement réussi à s'y imposer. Après deux prêts successifs, l'international guinéen pourrait rebondir au FC Nantes, concurrent direct des Verts dans la course à la montée. Un transfert qui marquerait un nouveau tournant dans la carrière du défenseur formé à L'Étrat.

Lorsque l'ASSE avait vendu Saidou Sow au RC Strasbourg contre environ 3 millions d'euros durant l'été 2023, le club misait sur une belle plus-value pour un joueur issu de son centre de formation. À seulement 21 ans, le défenseur central quittait le Forez après 57 apparitions chez les professionnels, avec l'étiquette d'un international guinéen promis à une progression rapide. La suite a pourtant été moins linéaire.

Strasbourg, Nantes, Clermont : un parcours en quête de stabilité pour Saidou Sow

À Strasbourg, Saidou Sow n'a jamais réussi à s'installer durablement dans la rotation. Après une première saison où il a alterné titularisations et passages sur le banc, le changement de dimension du club alsacien, porté par la politique sportive de BlueCo, a réduit son temps de jeu.

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L'hiver 2025 marque un premier tournant. Strasbourg l'envoie en prêt au FC Nantes afin qu'il retrouve du temps de jeu. En six mois, il dispute neuf rencontres de Ligue 1 et inscrit même un but sous les couleurs nantaises. Le prêt prend fin sans être transformé en transfert définitif et Sow retourne en Alsace.

Quelques mois plus tard, nouveau départ. Lors du mercato hivernal 2026, le Guinéen rejoint Clermont sous la forme d'un prêt. Là encore, l'objectif est clair : enchaîner les matches. Mission réussie puisqu'il participe à douze rencontres de Ligue 2 et trouve même le chemin des filets.

Nantes prêt à miser de nouveau sur l'ancien Stéphanois

Selon les informations révélées ce mercredi par L'Équipe, le FC Nantes travaille désormais au retour de Saidou Sow. La piste menant à Yanis Zouaoui s'étant refroidie, les Canaris ont réactivé celle du défenseur guinéen, déjà apprécié lors de son précédent passage à la Beaujoire.

Pour Nantes, tout juste relégué en Ligue 2, le profil présente plusieurs avantages. Sow connaît déjà l'environnement du club, possède une solide expérience de la Ligue 1 malgré son jeune âge et sort d'une demi-saison convaincante à Clermont. À 24 ans, il reste un joueur à fort potentiel, toujours sous contrat avec Strasbourg jusqu'en 2028.

Un visage familier dans la lutte pour la montée ?

Si l'opération aboutit, Saidou Sow retrouverait une Ligue 2 qu'il connaît parfaitement pour y avoir porté le maillot vert lors de la saison 2022-2023. Cette fois, il ne défendrait plus les couleurs de son club formateur, mais celles d'un concurrent direct de l'ASSE.

Pour les supporters stéphanois, son nom évoque forcément des souvenirs. Lancé très jeune en équipe première, il avait traversé la relégation de 2022 avant de participer à la reconstruction en Ligue 2. Son départ vers Strasbourg devait lui ouvrir les portes d'une nouvelle dimension. Deux ans plus tard, c'est finalement un retour dans l'antichambre de l'élite qui pourrait se dessiner. Et si le transfert se concrétise, Geoffroy-Guichard pourrait bientôt retrouver l'un de ses anciens défenseurs... dans le camp d'en face. Ce serait le 24 octobre prochain...