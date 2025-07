L'ASSE entame de grandes manœuvres en parallèle des renforts sur le terrain. Après l'arrivée d'Alexandre Lousberg dans la cellule de recrutement, de nombreux noms ont débarqué dans le forez pour garnir le staff stéphanois. Décryptage dans notre dernière vidéo sur Youtube.

Un avantage hors norme pour le futur du club ?

Les audits sont terminés. Kilmer passe enfin à l'action, quelques mois après la relégation des Verts en Ligue 2. Après Alexandre Lousberg, Pedro Ferreirinha, Guillaume Leleu ou encore Uli Schier ont rejoint la cellule de recrutement. Chacun avec sa spécialité. "Ils arrivent chacun avec leurs connaissances, leurs compétences, et leurs dossiers", analyse Sylvain dans notre dernière vidéo.

Mieux encore, ces derniers pourraient permettre à l'ASSE de découvrir de nouveaux horizons, tandis que le football français connaît une crise majeure. "Ce sont des personnes qui ont bossé pour d’autres institutions. (...) Ils connaissent sûrement des joueurs qu’on n’avait pas encore identifiés de notre côté. Et ça, c’est super intéressant."

Une seule incertitude subsiste : les secteurs couverts par les récentes recrues. "Pedro Ferrerinha semble davantage s’orienter vers des profils à l’étranger, 18-21 ans. Guillaume Leleu paraît plutôt se concentrer sur des profils franco-français. Il travaille peut-être plus sur les équipes réserves ou sur des joueurs hors circuit".

Nouveau standing pour l'ASSE

En matière de recrutement, les Stéphanois n’ont pas toujours brillé. Pendant longtemps, Saint-Etienne a peiné dans cet exercice. "C’était quelque chose de nécessaire pour faire avancer le club, avance Sylvain dans notre dernière vidéo. "Le club, ça fait trop longtemps qu’il s’est restreint. Aujourd’hui, l’idée de Kilmer, c’est vraiment de changer son fusil d’épaule."

Avec de nouvelles têtes pensantes en interne, les Verts élargissent leur zone de prospection. "L’idée maintenant, c’est de se constituer des bases de données très solides pour pouvoir les suivre sur plusieurs années. Notre zone de prospection est plus vaste que ce qu’auparavant."

Mais des bénéfices visibles sur le long terme ?

Toutefois, les supporters devront se montrer patients avant d'observer les premiers résultats concrets. Kilmer construit avec patience et pragmatisme. "On pourrait avoir dès cette année les premiers effets, affirme Romain. Mais évidemment, ce sera plus évidemment à moyen/long terme. Mais typiquement, pour des profils comme Chico Lamba, d'arriver à les séduire puis à les négocier, il faut avoir du monde sur place. Ce sont des choses bêtes, mais parler la langue, connaître les agents, ce sont des détails qui n'en sont pas."

Et si le mercato estival se débloque toujours dans les dernières semaines, l'ASSE pourrait d'ors et déjà avoir une longueur d'avance. "Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont la meilleure base de données, qui sont capables de rebondir, qui ont posé des pièces à droite, à gauche. Je pense qu'on peut déjà voir des premiers effets là."

Le travail est encore long du côté de l'ASSE. Les dirigeants ont encore du pain sur la planche avant de redécouvrir la Ligue 1.

L'analyse complète à retrouver gratuitement !