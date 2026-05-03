Gautier Larsonneur (4)

Il a longtemps maintenu son équipe en vie, notamment avec une intervention importante en première période face à Mendes. Sur les deux buts encaissés, il ne peut pas faire grand-chose, tant les situations sont favorables aux Ruthénois. Il évite même un troisième but en fin de match avec une parade face à Younoussa. Malgré cela, son influence dans les relances longues reste limitée. Une prestation correcte dans un contexte défensif compliqué.

Maxime Bernauer (5)

Solide dans les duels, il a tenté d’apporter de la stabilité derrière. Il se fait toutefois surprendre sur certaines transitions rapides de Rodez. Sa présence offensive sur coups de pied arrêtés reste intéressante, même si cela n’a pas abouti. Il n’a pas toujours réussi à contenir les mouvements adverses dans son dos. Un match appliqué mais sans réelle domination.

Kévin Pedro (5)

Il a livré une première heure sérieuse avant de sortir sur blessure. Actif dans son couloir, il a tenté de contenir les offensives ruthénoises. Il a parfois été mis en difficulté sur les longs ballons et les duels aériens. Sa sortie a fragilisé un peu plus l’équilibre défensif. Une prestation correcte, stoppée trop tôt.

⭐ Mickaël Nadé (6)

Le plus constant derrière. Il a multiplié les interventions autoritaires, notamment dans les moments chauds. Son retour sur certaines contre-attaques a évité des situations encore plus dangereuses. Il s’impose dans les duels et dégage une vraie présence physique. Malgré la défaite, il a tenu son rang.

Ben Old (3)

Rapidement en difficulté face à Baldé, il subit sur l’ouverture du score. Il a souffert dans les un contre un et n’a pas réussi à corriger le tir par la suite. Offensivement, ses montées n’ont pas apporté de danger. Il manque d’impact dans un match où son couloir a été ciblé. Une prestation compliquée.

Dennis Appiah (5)

Actif dans son couloir droit, il a tenté d’apporter du soutien offensif. Ses centres ont été nombreux mais rarement dangereux. Défensivement, il a alterné le bon et le moins bon face aux transitions adverses. Il reste impliqué jusqu’au bout, notamment sur l’action qui amène la frappe en fin de match. Un match sérieux sans être décisif.

Abdoulaye Kanté (4)

Présent dans l’impact, il a tenté de stabiliser le milieu. Il réalise un bon retour défensif important en première période. Mais il a manqué de justesse dans ses transmissions. Son influence dans la construction est restée limitée. Une prestation courageuse mais insuffisante.

Igor Miladinovic (3)

En difficulté, il perd un ballon qui amène l’ouverture du score. Peu influent dans le jeu, il n’a pas réussi à imposer son rythme. Remplacé dès la pause, preuve de son match compliqué. Il n’a jamais trouvé la bonne distance dans ses interventions. Une prestation en dessous.

Augustine Boakye (4)

Il a tenté d’animer offensivement avec quelques frappes et coups de pied arrêtés dangereux. Sa qualité technique reste visible mais irrégulière. Il délivre le coup franc décisif pour Cardona en fin de match. Mais il écope d’un carton qui le pénalise pour la suite. Une prestation mitigée.

Lucas Stassin (3)

Peu trouvé dans de bonnes conditions, il a eu du mal à exister. Il manque une grosse occasion en première période face à Braat. Ses remises n’ont pas toujours été précises. Il a été bien contenu par la défense adverse. Une soirée frustrante.

Joshua Duffus (4)

Actif et volontaire, il a proposé des appels intéressants. Il passe proche de marquer avec une frappe qui frôle la barre. Mais son influence reste limitée dans la durée. Il a eu du mal à peser face à une défense regroupée. Une prestation correcte sans possibilité de faire basculer le match.

Irvin Cardona (6)

Entré à la pause, il a changé le visage offensif de l’équipe. Plus juste techniquement, il a apporté du liant et de la présence dans la surface. Il est récompensé avec un but qui relance brièvement l’ASSE. Il a été le joueur le plus dangereux côté stéphanois. Une entrée réussie.

👔 Philippe Montanier (4)

Son équipe a encore montré des limites dans les deux surfaces. Le choix de Miladinovic au coup d’envoi n’a pas été payant. Le changement à la pause a apporté du mieux, mais trop tard. L’équipe manque de constance et de solidité dans les moments clés. Une gestion perfectible dans un contexte difficile.