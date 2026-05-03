L'ASSE affrontait Rodez hier soir au Stade Paul Lignon. Les Verts se sont inclinés sur le score de 2-1. Une mauvaise opération dans la course à la montée, compensée par le nul entre Le Mans et Reims (1-1) qui laisse les hommes de Philippe Montanier avec l'espoir d'une montée directe. L'unique buteur stéphanois, Irvin Cardona, s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

Les mots d'Irvin Cardona en zone mixte, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Des explications... Je sais pas quoi vous dire aujourd’hui. Il y a beaucoup de frustration et de colère après cette série et le match de ce soir. Même si on arrive à réduire le score, c’est pas suffisant. Il va falloir se battre jusqu’à la fin. »

« Pas d'autres choix que de gagner » pour l'ASSE

« Tout le monde est en colère car on a à cœur de faire beaucoup mieux que ça. Maintenant on sait que dans le football tout est possible. Il reste encore un match, on a encore une chance de monter directement et il va falloir la saisir en gagnant à la maison. (…)

Ça me fait un peu penser à y’a deux ans. On est un peu dans la même fin de championnat. On n’avait pas su saisir la chance y’a deux ans. Il faudra savoir la saisir cette fois. On n’a pas d'autres choix que de gagner. Le Mans aussi devra gagner. Il faut gagner simplement. (…)

J’ai essayé d’apporter le plus de courses et de choses à l’équipe. J’arrive à marquer ce but qui permet de réduire la marque. C’est pas suffisant malgré tout mais ça soigne le goal-average donc ça peut être un but qui peut compter. Mais voilà comme j’ai dit dans l’ensemble c’est pas suffisant. (…)

Les supporters ? Je leur ai dit qu’on n’allait pas lâcher. Ils le savent qu’on va pas lâcher. Ils sont mécontents et c’est normal. Il reste un match, on a déjà été sans cette situation et il va falloir saisir notre chance. »