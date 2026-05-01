ASSE - Fracture de fatigue, fin de saison prématurée, deux finales à regarder depuis le banc, Chico Lamba a posté un message touchant sur les réseaux sociaux pour prendre congé de ses coéquipiers et des supporters stéphanois. Des mots sincères qui résument une saison qui laisse un goût d'inachevé.

Chico Lamba : Le message qui fait mal à l'ASSE

Chico Lamba n'a pas cherché à minimiser sa déception. Ses mots sont directs, humains, et sonnent juste. « Ce n'est pas ainsi que je voulais terminer cette saison. Mais c'est le football. Je suis reconnaissant pour chaque instant passé sur le terrain et pour tout le soutien que j'ai reçu cette année — cela n'est jamais passé inaperçu. »

La suite dit tout de son état d'esprit : « Il nous reste deux finales à disputer. Je serai là avec l'équipe pour la soutenir de toutes les manières possibles. Finissons en beauté. » Pas de ressentiment, juste la lucidité d'un joueur qui accepte ce que le football lui impose, tout en restant tourné vers le collectif. Pas le choix.

Une saison qui laisse un goût amer

Le bilan est cruel à lire. Chico Lamba aura disputé 13 matchs, 1 093 minutes, pour zéro but et zéro passe décisive. Des chiffres secs qui ne rendent pas justice à ce qu'il a apporté défensivement lors de sa période de forme — mais qui disent aussi l'ampleur du gâchis. 84 minutes par match en moyenne, Lamba était bien intégré dans le dispositif stéphanois quand il jouait.

Le problème, c'est qu'il n'a pas pu jouer suffisamment. Déjà touché en janvier, une fracture de fatigue l'a stoppé net cette fois, l'excluant définitivement des deux dernières journées qui sont peut-être les plus importantes de la saison de l'ASSE. Philippe Montanier l'a confirmé sans détour en conférence de presse : « Chico Lamba, out. Jusqu'à la fin de saison. Fracture de fatigue. Il ne pourra pas revenir. »

Lamba à l'ASSE : 6 millions d'euros pour si peu de matchs

La réalité économique est difficile à ignorer. Recruté 6 millions d'euros par les dirigeants stéphanois, Lamba représente l'un des investissements les plus importants du projet Kilmer. Rare en Ligue 2. Pour ce tarif, le retour sur investissement cette saison est objectivement décevant — pas à cause du joueur, mais à cause d'un corps qui n'a pas tenu.

Ses qualités intrinsèques ne sont pas en cause pour l'heure. Quand Lamba était sur le terrain en début de saison, l'ASSE était plus solide défensivement. Sa qualité de passe — 92,2% de précision — et son intégration dans le jeu au pied stéphanois étaient évidentes. Mais un défenseur qui ne peut pas enchaîner les matchs ne peut pas rendre les services attendus, peu importe son niveau quand il est disponible.

ASSE : L'an prochain, Lamab devra revenir fort

La bonne nouvelle, c'est que Lamba a encore du temps devant lui. En Ligue 1 ou en Ligue 2 selon l'issue des deux dernières journées, il devra s'affirmer la saison prochaine comme un titulaire indiscutable — pas comme un joueur qui accumule les pépins physiques. Le talent est là, la données le confirment, le projet l'a accueilli. Il reste à trouver la continuité.

Pour l'heure, il sera dans les tribunes pour encourager ses coéquipiers. Présent, même absent. C'est peut-être ça, aussi, un vrai capitaine en devenir.

Source : Instagram du joueur