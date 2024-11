Liam Rosenior et le Racing Club de Strasbourg s'est incliné à Geoffroy-Guichard pour le compte de la Journée 10 de Ligue 1. Une défaite qui fait cogiter les alsaciens qui entendent bien rapidement se remettre à l'endroit. L'entraineur strasbourgeois s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi.

Après un début de saison particulièrement attrayant, le Racing Club de Strasbourg a pris un coup derrière la tête en s'inclinant logiquement à Geoffroy-Guichard. Avec 13 points au compteur, le RCSA veut se réveiller rapidement mais devra faire fort ce week-end. Les hommes de Liam Rosenior reçoivent l'AS Monaco. Un adversaire de taille en Ligue 1. L'entraîneur strasbourgeois a réinsisté en conférence de presse sur la défaite et la gifle reçue à Saint-Etienne.

Strasbourg dans le piège stéphanois

Liam Rosenior après ASSE - RCSA : "Je pense que c’est la première fois qu’à aucun moment dans le match, nous avons atteint nos capacités à mettre en danger l’adversaire. Ce qui est bien c’est qu’on a l’occasion de réagir dès samedi. On va tirer les enseignements de ce match. On a fait face à un bloc resserré, très discipliné. Ils nous ont posé des problèmes que quasiment aucune équipe nous a posés cette saison.

On a joué jusqu’à présent contre des équipes qui nous laissaient les espaces suffisants pour que nos joueurs s’expriment. C’est la première fois qu’une équipe ne correspondait pas aux caractéristiques de nos joueurs. Il faut qu’on apprenne de ces rencontres.

Rebondir face à un cador

Liam Rosenior avant d'affronter Monaco : "Monaco est une très bonne équipe avec un excellent entraîneur. On se focus sur le terrain et le match, pas sur les derniers résultats de l’adversaire. Ça peut être dangereux de se focus sur la dynamique d’une équipe. Je ne vois pas beaucoup de points faibles chez eux. Il faut qu’on maximise nos points forts et qu’on s’améliore, ou qu’on cache, nos points faibles. [...]

Je suis content du niveau où se situe l’équipe. On est à 2 points du cinquième alors qu'on a commencé à travailler 3 semaines avant le début du championnat. C’est un championnat très serré en ce moment"