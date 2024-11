Les dirigeants stéphanois se penchent sur le mercato à venir. Plusieurs pistes émergent depuis quelques jours. Après un latéral droit, c'est au tour d'un milieu offensif central. Un joueur du championnat écossais. Détails.

Un milieu offensif vers l'ASSE dès le prochain mercato ?

Selon les informations du Républicain Sportif : "L’AS Saint-Étienne, club historique du football français, porte son regard vers le nord, s’intéressant à un talent évoluant en Écosse. Yan Dhanda, âgé de 25 ans, est un joueur anglais qui a su se faire remarquer par ses performances au sein de l’équipe de Heart of Midlothian. Le milieu offensif, dont le contrat avec Heart of Midlothian court jusqu’en mai 2027, est évalué à un prix potentiel de 1,5 million d’euros. Ce montant pourrait représenter une opportunité intéressante pour le club stéphanois cherchant à renforcer son effectif. Dhanda s’est distingué cette saison par sa technique et son intelligence de jeu. Son petit gabarit ne l’empêche pas de s’imposer comme l’une des révélations du championnat écossais, attirant ainsi l’attention sur ses talents de meneur de jeu."

Qui es-tu Yan Dhanda ?

Yan Dhanda est un footballeur anglais d'origine indienne, connu pour son talent en milieu de terrain. Né le 14 décembre 1998 à Birmingham, il a commencé sa carrière professionnelle à Liverpool avant de rejoindre Swansea City, où il s'est distingué par ses compétences techniques et sa créativité sur le terrain. Dhanda est l'un des rares joueurs britanniques d'origine sud-asiatique à évoluer dans le football professionnel, et il est souvent salué pour son impact dans le sport, inspirant de nombreux jeunes de sa communauté.

Yan Dhanda a commencé à jouer très jeune à Birmingham et a rapidement intégré le centre de formation de West Bromwich Albion. Il s'est fait remarquer par Liverpool, qui l'a recruté en 2013 alors qu'il n'avait que 14 ans. À Liverpool, il a progressé dans les catégories de jeunes, côtoyant des joueurs de haut niveau et profitant des infrastructures et de l'encadrement du club. Bien qu’il n’ait pas percé en équipe première, son passage à Liverpool lui a permis de poser des bases solides et de s’imposer comme un jeune joueur prometteur.

Carrière professionnelle

En 2018, Dhanda a signé avec le club gallois de Swansea City, qui évoluait alors en Championship, la deuxième division anglaise. Ce transfert représentait pour lui l'opportunité d'obtenir du temps de jeu dans le football professionnel. Dès son premier match avec Swansea, il a marqué un but à peine une minute après son entrée en jeu contre Sheffield United, montrant immédiatement son potentiel.

Au fil des saisons à Swansea, Dhanda a alterné entre les postes de milieu offensif et d'ailier, se distinguant par sa vision du jeu, ses passes précises et sa capacité à créer des occasions. Cependant, la concurrence et les choix tactiques l'ont parfois limité en termes de minutes de jeu. Malgré cela, il est devenu un joueur respecté parmi les fans pour son style et sa créativité.

Départ pour Ross County au mercato 2022

En 2022, Yan Dhanda a pris une décision audacieuse en rejoignant le club écossais de Ross County, en première division écossaise (Scottish Premiership). Ce transfert a été motivé par son désir de jouer plus régulièrement et de continuer sa progression. À Ross County, Dhanda a trouvé davantage de stabilité et a réussi à s’imposer dans l’équipe grâce à son jeu offensif et sa vision, contribuant aux performances du club. En juillet dernier, il signe à Heart of Midlothian FC (D1 écossaise). Il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 16 rencontres jouées cette saison.