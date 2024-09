Comme chaque semaine, Peuple-Vert vous propose un tour d’horizon des anciens Verts qui ont brillé ce week-end. Béric, Maupay, Bouanga, Pajot, Saint-Maximin, les anciens Verts régalent.

Béric régale toujours

Âgé de 33 ans, Robert Béric continue de montrer qu’il en a sous la semelle. Le slovène défend les couleurs du club chinois de Changchun Yatai. Classé neuvième au championnat avec son équipe, Béric vient d’inscrire son huitième but en 23 apparitions. S’il est lmoin de Wu Lei (29 buts inscrits) et Gustavo (19 bits), Béric montre à nouveau qu’il reste un attaquant redoutable face aux cages adverses.

Neal Maupay démarre en trombe

Premier match et déjà un premier but pour l’ancien joueur d’Everton. Titularisé en pointe à la place d’un Wahi blessé, Maupay a tout de suite marqué des points dans la tête de De Zerbi. C’est donc lui qui ouvre le score à la suite d’un centre détourné. Il marque un but de renard, un but grâce à son placement. 2-0 au final contre l’OGC Nice, futur adversaire de l’ASSE. Une défaite un peu lourde au vu du jeu déployé par les niçois.

Vincent Pajot contribue au bon début de saison d’Annecy

Le milieu de terrain et le club Annécien démarre bien la Ligue 2 malgré une défaite évitable contre Martigues. Cette semaine, ils affrontaient Amiens qui démarre sa saison de manière inconstante. Victoire 3-0 sans bavure avec un but de Pajot. Il marque sur corner, au premier poteau d’une superbe tête décroisée.

Denis Bouanga buteur dans le derby

Cette semaine en MLS, c’était le derby de Los Angeles, entre le premier et le deuxième de la conférence ouest. C’est lui qui va faire le break dans ce match. Il fait une percée sur la gauche et termine subtilement au premier poteau. Malheureusement, ces deux buts ne vont pas suffire pour remporter ce match et LAFC va se faire renverser complètement. Défaite 4-2 au final face à un concurrent direct.

Allan St Maximin ouvre son compteur but

Arrivé ce mercato à Fenerbahçe pour jouer sous les ordres de Mourinho, St Maximin a marqué son premier but ce week-end. Lors de la victoire 2-0 en Super Lig, c’est l’ancien stéphanois qui ouvre le score. Bien trouvé à l’entrée de la surface sur une belle passe de Tadic, il entre dans la surface puis ouvre son pied pour terminer dans le petit filet droit.