Après s'être auto sabordée ces dernières semaines, l'ASSE est en opération commando. Mais le déplacement à Rodez ne s'annonce pas de tout repos. Surtout, avec une infirmerie bien garnie, l'ASSE devra batailler pour obtenir un résultat favorable. Décryptage dans l'avant-match disponible sur Youtube.

L'ASSE noyée sous les blessures

Avec l'arrivée de Philippe Montanier, la seconde partie de saison a été poussive. Et, logiquement, les organismes en ont payé le contre coup. L'infirmerie affiche presque complet depuis quelques jours. Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert fait le point.

"Mahmoud Jaber, c’est confirmé, sa saison est terminée. Il a été opéré. Du côté de Chico Lamba, c’est une fracture de fatigue, donc là aussi, saison terminée." Si Zuriko Davitashvili est également annoncé incertain, de bonnes nouvelles ont également été annoncées par l'entraîneur de l'ASSE. "Julien le Cardinal était bien de retour mardi à l’entraînement, avec l’espoir de pouvoir l’aligner face à Rodez. Et puis il y avait aussi une incertitude autour d’Aimen Moueffek. Il a pris un coup au mollet, donc il a été mis au repos."

L'absence de l'attaquant géorgien est un véritable coup dur pour les Verts, souligne Clément. "C’est la pire nouvelle qui pouvait arriver, parce que c’est un peu notre seul joueur de percussion, celui qui est capable de faire des différences."

Philippe Montanier se retrouve désormais contraint de revoir son XI de départ à Rodez. Mais la cascade de blessures qui impacte la réserve n'arrange pas la situation."Le problème, c’est qu’Agesilas est blessé, Lutin est blessé, et Paalberg aussi jusqu’à la fin de saison. C’est aussi une catastrophe en réserve au niveau des blessures."

Du coup, les options qui se présentent à Montanier… à moins qu’il décide de monter Annan d’un cran, ce serait N’Guessan à gauche.

Un élan collectif attendu ce weekend...

Avec un effectif décimé et englué dans une dynamique négative, l'ASSE devra redoubler d'efforts. "Au stade samedi, j’ai vu Boakye qui gueulait un peu. J’ai vu Stassin qui essayait de remobiliser les troupes. Mais quand tu regardes cette équipe, tu n’as pas de leader", analyse Clément.

Et les attentes sont élevées. "Les acteurs, je ne peux plus, avoue Romain. On a eu un Anthony Briançon qui faisait ça, qui tapait dans les mains et tout… c’est bien, mais pour moi, ça doit se voir dans le jeu", analyse ce dernier.

"Ca passe par comment tu fais ta passe, comment tu joues vers l’avant, comment tu prends tes responsabilités. (...) Ces derniers temps, on a l’impression que le ballon brûlait les pieds, personne ne prenait ses responsabilités."

Avec l'absence de Zuriko Davitashvili, les Stéphanois pourraient manquer d'un leader. "Après, il reste qui ? Il reste Augustine Boakye, un gamin qui arrive d’Autriche et qui est le seul à essayer d’amener un peu de jus. Et puis Kevin Pedro, par moments."

... face à une équipe capable de mettre à mal l'ASSE

Les Stéphanois devront relancer la machine face à une équipe en forme. "On va prendre une vraie vague d’intensité", prédit Clément. "Ça va envoyer des courses en profondeur en permanence. Franchement, je m’attends à un match très, très compliqué. Ils vont vouloir nous rentrer dedans."

C'est un véritable match de Ligue 2 qui attend l'ASSE. "Il va falloir être prêts à un vrai combat. Typiquement, le match de Ligue 2 dans un stade Paul-Lignon un peu champêtre, mais où ça ne rigole pas.

Et si on fait un match comme certains qu’on a pu faire à l’extérieur, avec ce manque d’intensité, on va se faire manger. J’espère que les mecs sont prêts."

RODEZ - ASSE : OPÉRATION SABORDAGE ? | Infirmerie, groupe, XI de départ, enjeux J33 | Avant-Match