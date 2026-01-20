Avant de se déplacer sur la pelouse du Stade de Reims, l’AS Saint-Étienne (ASSE) pourrait enregistrer plusieurs retours importants. Des renforts bienvenus pour Eirik Horneland, dans une période où l’effectif est encore marqué par quelques absences.

Le succès face à Clermont (1-0) a offert une bouffée d’oxygène aux Verts, dans une rencontre disputée et marquée par plusieurs retours attendus. Chico Lamba a retrouvé les terrains, avec une montée en puissance remarquée. Aligné d’entrée, le défenseur a contribué au clean sheet stéphanois pour son retour en Ligue 2.

Suspendus lors du match précédent, Mahmoud Jaber et Augustine Boakye ont, eux aussi, retrouvé leur place. Le premier s’est montré particulièrement précieux au milieu, le second a inscrit le seul but du match. De quoi rassurer le staff avant le déplacement capital à Reims.

Autre bonne nouvelle : Lucas Stassin, bien que malade dans la semaine, a pu tenir sa place et a délivré une passe décisive. De bon augure pour le belge qui attend toujours de retrouver le chemin des filets après bientôt quatre mois de disette.

ASSE : Un groupe renforcé pour défier Reims

Si Maxime Bernauer est forfait pour la fin de saison, Eirik Horneland espère bien voir son groupe se densifier dans les jours à venir.

Joshua Duffus et João Ferreira, encore en reprise individuelle la semaine dernière, devraient retrouver le collectif. Le coach norvégien compte sur leur retour pour le déplacement à Reims ce samedi.

Irvin Cardona, préservé contre Clermont suite à une gêne au genou, postule également à une place dans le onze. Autre dossier surveillé de près : Zuriko Davitashvili. Meilleur buteur stéphanois (8 buts), il a repris l’entraînement ce vendredi et pourrait réintégrer le groupe face à Reims ou lors de la réception de Boulogne, selon l’évolution. Enfin, Djylian N’Guessan, affaibli par un virus, devrait retrouver les terrains à l’entraînement dès ce mardi.

Un mercato calme, mais un milieu ciblé

Eirik Horneland l’a rappelé en conférence de presse : le club ne s’activera pas à tout prix sur le marché. “D’un point de vue offensif, on n’a pas de besoin majeur. En revanche, au milieu, c’est peut-être là où on manque un peu quand Mahmoud Jaber est absent”, a-t-il expliqué.

Le coach de l’ASSE reste focalisé sur ses joueurs actuels : “Je n’ai rien demandé. Je me concentre sur ceux qui sont là. Si le club veut renforcer un secteur, ce sera une bonne chose. Mais il faut des joueurs prêts physiquement, et ce n’est pas évident à trouver en janvier.”

Avec un effectif en voie de reconstitution, l’ASSE se prépare à affronter un sérieux concurrent pour la montée. Le déplacement à Reims s’annonce comme un test déterminant dans la course à la Ligue 1.

Source : ASSE.fr, Conférence de presse Eirik Horneland