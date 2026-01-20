Face à Clermont, l’ASSE a remporté un bras de fer âpre et fermé (1-0). Un succès sans éclat, mais essentiel, que Patrick Guillou résume d’une formule limpide : “le plus important, ce sont les trois points”.

Un match rugueux, longtemps sans saveur

Le retour à la Ligue 2 avait tout du piège. Clermont, accrocheur et discipliné, est venu à Geoffroy-Guichard pour étouffer le jeu stéphanois. Et il a longtemps réussi.

La première période laisse un goût amer. Peu d’intensité, peu d’idées, et une ASSE incapable de sortir proprement de sa moitié de terrain. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou parle d’un premier acte à “l’arrière-goût de purge”, évoquant des stéphanois “Incapables de sortir de leur moitié de terrain, bloqués dans leur première relance, à court d’idées et sans plan B pour mettre leur jeu en place”.

Dans ce contexte, le 0-0 à la pause tient presque du miracle. Gautier Larsonneur maintient les siens à flot, et la défense, pourtant souvent exposée cette saison, ne rompt pas. “Même en naviguant à vue, elle n’a pas sombré”, note Guillou.

Boakye délivre l’ASSE, Horneland resserre les boulons

Au retour des vestiaires, le curseur change. Plus d’engagement, plus de courses, plus de densité. Horneland “appuie sur le bouton "intensity"”, selon la formule de Guillou. Et cela finit par payer.

À la 55e minute, sur l’une des rares actions construites avec fluidité, Lucas Stassin dévie subtilement pour Augustine Boakye, qui conclut avec sang-froid (1-0).

Ce but suffit. L’ASSE ne domine pas outrageusement, mais elle résiste. Larsonneur s’illustre encore avec plusieurs arrêts décisifs, tandis que les Verts acceptent enfin de souffrir ensemble.

Guillou résume parfaitement ce succès : “Une superbe victoire 1-0. Bien moche, bien râpeuse.” Avant d’ajouter : “Pas joli-joli, mais efficace.”

Un succès imparfait… mais lourd de sens

Tout n’a pas été maîtrisé, loin de là. Mais ce 1-0 “mal peigné”, pour reprendre les mots de Guillou, pourrait peser lourd dans la course au podium.

“Ça bricole, mais en Ligue 2, il est toujours important de gagner quand l’occasion se présente.” L’ASSE reprend ainsi la 3e place, sans convaincre pleinement, mais en restant dans le tempo.

Et au-delà du terrain, l’ancien joueur de l'ASSE glisse un avertissement appuyé à la direction, relayant le message des tribunes :

“L’ASSE ne s’achète pas, elle se respecte.”