Malgré l’une des défenses les plus poreuses de Ligue 1 cette saison, deux joueurs de l’AS Saint-Étienne (ASSE) figurent parmi les dix meilleurs intercepteurs du championnat.

Avec 77 buts encaissés cette saison, l’AS Saint-Étienne a souvent fait figure de passoire défensive. Les critiques se sont succédées, soulignant un manque de cohérence tactique et de stabilité derrière. Pourtant, une statistique vient nuancer ce constat : deux joueurs du groupe vert figurent dans le Top 10 des meilleurs intercepteurs de Ligue 1, selon les données de WhoScored.

Mensah et Clauss en leaders

En tête du classement, Gideon Mensah impressionne. Le latéral d’Auxerre a largement participé aux bonnes performances bourguignonnes, avec une moyenne de 2,3 tacles et 1,7 interception par match. Il incarne un joueur de couloir moderne, capable de défendre haut tout en restant lucide dans ses prises de décision. Sa régularité à la récupération en fait un atout majeur de l’équipe bourguignonne.

Derrière lui, Jonathan Clauss, repositionné à Nice dans un rôle plus défensif, confirme son adaptation avec également 1,7 interception de moyenne. Connu pour son activité offensive, il montre cette saison une facette plus complète de son jeu, et prouve qu’il sait aussi défendre efficacement quand le collectif l’exige.

ASSE : Des performances individuelles dans un collectif en souffrance

Côté stéphanois, on ne s'attendait toutefois pas à trouver deux éléments dans le top 10. Cette surprise statistique met en lumière l’impact de deux joueurs de l’ASSE, pourtant peu mis en valeur jusqu’ici : Pierre Ekwah, au milieu, et Dylan Batubinsika, en défense centrale. Le premier affiche une moyenne de 1,6 interception par match en 29 apparitions, preuve de sa lecture du jeu et de son activité dans l'entrejeu. Le second, plus bas sur le terrain, présente la même moyenne, consolidant sa réputation de joueur fiable dans l’anticipation.

Ces chiffres, s’ils ne suffisent pas à masquer les failles collectives, traduisent néanmoins un engagement individuel que seuls les statistiques permettent de mettre en valeur. Si Pierre Ekwah a souvent été salué comme un joueur précieux dans l'entre-jeu, Dylan Batubinsika n'a en revanche pas dégagé la même aisance. Les assauts successifs des adversaires de l'ASSE ont forcément permis à ces deux joueurs de travailler cette statistique !

Une base pour repartir de l’avant ?

Ce contraste entre performance individuelle et difficulté collective mérite d’être souligné. Alors que l’ASSE devra revoir en profondeur son approche défensive cet été, ces deux joueurs pourraient néanmoins faire leurs valises.

En attendant, cette statistique flatteuse reste un accessoire motif de satisfaction au cours d’une saison à oublier. L'ASSE devrait écrire la suite de son parcours en bousculant un effectif qui a prouvé qu'il n'avait pas eu le niveau en Ligue 1.