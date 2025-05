Tandis que de nombreux clubs professionnels subissent de plein fouet la baisse des droits TV, l’AS Saint-Étienne (ASSE) tire son épingle du jeu grâce à une stratégie d’anticipation bien pensée. En Ligue 2, la saison prochaine, les Verts afficheront une solidité financière rare dans le paysage du football français.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : alors que les droits TV représentaient 22,8 millions d’euros en 2020 pour l’ASSE en Ligue 1, ce montant a plongé à 5,7 M€ en 2023, puis à 6,2 M€ en 2024, en Ligue 2. Une baisse drastique qui aurait pu fragiliser n’importe quel club. Pourtant, Saint-Étienne avait vu venir le coup.

Dès 2021, les dirigeants du club ont réorienté leur modèle économique pour se désengager progressivement de la dépendance aux droits télévisés, une source historiquement vitale mais de plus en plus volatile. Résultat : en 2024, les droits TV ne représentaient plus que 17,8 % du budget global du club, contre par exemple 67,1 % pour Montpellier.

Ce repositionnement stratégique permet aujourd’hui à l’ASSE de retrouver la Ligue 2 avec un budget que l'on estime à 30 millions d’euros, sans l’ombre d’un gouffre financier, ni de mesures d’urgence à mettre en œuvre.

Une maîtrise salariale pour amortir le choc

L’autre clé de cette stabilité tient à la gestion rigoureuse de la masse salariale. Le club a su s’adapter au contexte économique en revoyant son modèle de rémunération. Un système plus incitatif a été mis en place, basé sur les performances collectives et individuelles.

Concrètement, les salaires des joueurs comportent un delta d’environ 40 % entre la L1 et la L2, ce qui a permis au club de supporter plus facilement la descente sans déséquilibrer ses comptes. Cette saison, plusieurs primes de performances n’ont pas été activées en raison de l’échec sportif, ce qui a réduit mécaniquement les charges.

Cette rigueur budgétaire est un gage de durabilité. Tandis que d’autres clubs pourraient devoir vendre à perte ou geler leurs recrutements en raison d’un modèle trop dépendant des revenus TV, l’ASSE peut avancer avec plus de flexibilité. Une stratégie mise en place par Huss Fahmy dès son arrivée au club.

ASSE : Un retour en L2 sous contrôle économique

Ce retour en Ligue 2 ne ressemble pas à une descente traumatisante financièrement, comme cela avait pu être le cas en 2022. Il s’agit plutôt d’une descente contrôlée, amortie par un socle économique solide. Le message est clair : Saint-Étienne ne veut pas simplement rebâtir, mais exister sportivement et se projeter en Ligue 1 dès la saison 2026/27. L’indépendance partielle vis-à-vis des droits TV, couplée à une gestion responsable de la masse salariale, place le club dans une position rare en Ligue 1. La fortune de Larry Tanenbaum est également un atout. Outre les investissements entrepris (le dernier en date pour racheter le contrat liant l'ASSE à Sportfive), la puissance financière du magnat canadien reste un filet de sécurité rassurant.

Avec l'appui de Kilmer Sports Ventures et une gouvernance désormais structurée, l’ASSE a franchi un cap en matière de gestion. Loin du football champagne, les Verts ont choisi la sobriété stratégique — et cela pourrait bien leur offrir un avenir plus serein que bien des rivaux.