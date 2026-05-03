La Ligue 2 s’apprête à vivre une dernière journée décisive. Si certains clubs n’ont plus rien à jouer, la course à la montée et aux playoffs promet un final sous haute tension.

La 33e journée de Ligue 2 a clarifié plusieurs situations. En haut comme en bas, des verdicts sont tombés. Amiens est officiellement relégué après une saison compliquée. À l’inverse, Troyes peut savourer : le club est sacré champion et valide son retour en Ligue 1 avec autorité.

Dans le ventre mou, plusieurs équipes ont également validé leur maintien sans pouvoir viser plus haut. Montpellier, Guingamp, Pau, Nancy, Boulogne, Grenoble, Dunkerque et Clermont termineront sans pression. Pour ces formations, la 34e journée ressemblera à une formalité. Mais ailleurs, la tension sera maximale.

Ligue 2 : la montée et les playoffs en jeu

La lutte pour la montée directe reste ouverte. Le Mans est en position idéale pour s’emparer de la deuxième place synonyme d’accession en Ligue 1. Les Manceaux n’ont qu’un objectif : s’imposer lors de la dernière journée pour éviter toute mauvaise surprise.

Derrière, l’ASSE et le Red Star restent en embuscade. Les deux clubs sont prêts à profiter du moindre faux pas. Avantage toutefois aux Verts, qui disposent d’un meilleur goal average que leur concurrent direct. Un détail qui pourrait peser lourd au moment du verdict final.

Quoi qu’il arrive, Saint-Étienne et le Red Star ont assuré leur présence en playoffs. Mais l’objectif reste clair : éviter ces barrages et décrocher la montée directe.

Plus bas, la bataille pour la cinquième place promet également un final haletant. Trois équipes sont encore en lice : Rodez (55 points), Reims (53 points) et Annecy (52 points). Rodez possède une courte avance, mais rien n’est joué. Une simple contre-performance pourrait tout relancer.

Une dernière journée sous haute tension

Le programme de cette 34e journée s’annonce explosif, avec plusieurs affiches décisives :

Bastia – Le Mans

ASSE – Amiens

Reims – Pau

Red Star – Montpellier

Laval – Boulogne

Clermont – Guingamp

Grenoble – Troyes

Annecy – Rodez

Nancy – Dunkerque

Le duel à distance entre Bastia et Laval pour la place de barragiste ajoutera encore du suspense. Les Tangos ont un léger avantage avec un point d’avance, mais la pression sera énorme.

Du côté de l’ASSE, la réception d’Amiens apparaît comme une opportunité. Face à une équipe déjà reléguée, les Verts devront faire le travail… tout en gardant un œil sur le résultat du Mans. La montée directe reste possible.