Le stade Bauer accueillait ce samedi soir une affiche attendue entre le Red Star et l’AS Saint-Étienne, à l’occasion de la 13ᵉ journée de Ligue 2. Dans une atmosphère bouillante, les deux équipes se sont livrées un véritable bras de fer qui a vu les Audoniens l'emporter (1-2). À l’issue de la rencontre, quelques joueurs ont livré leurs premières impressions au micro de beIN Sports. Réactions à chaud côté Red Star et ASSE.

Damien Durand (Red Star) : « On avait à cœur de faire un bon résultat. L’objectif, c’est d’engranger un maximum de points le plus vite possible pour assurer le maintien, surtout après la saison dernière. Ce soir, c’est une belle victoire, importante pour le groupe. Je suis heureux de pouvoir aider l’équipe. C’est ce que je veux faire à chaque match : être utile, donner le maximum. On veut tous que le club reste en Ligue 2, et on avance dans ce sens.

La montée ? Non, il est beaucoup trop tôt pour en parler. On n’est qu’à la 13e journée. Pour l’instant, on vise les 38 ou 40 points synonymes de maintien. On fera les comptes après, mais la priorité, c’est d’assurer notre place le plus tôt possible. »

Poussin (Red Star) : "On a mis tous les ingrédients pour les contrer"

Gaëtan Poussin (Red Star) : « Elle est belle, celle-là. On sortait d’une lourde défaite à Dunkerque (3-0) et on avait du mal à s’imposer à domicile depuis le début de saison. Enchaîner deux victoires, dont celle-ci face à une très belle équipe de Saint-Étienne, c’est forcément satisfaisant. On a mis tous les ingrédients pour les contrer, on a été solidaires, efficaces, et on a su faire la différence. C’est positif, même si ce n’est qu’un début : la saison est encore longue. On va savourer ce succès ce soir avant de se tourner vers le prochain match.

À 2-0, je savais que ce serait compliqué. On connaît ces moments où un but peut tout relancer. J’ai eu la chance d’aider l’équipe, mais c’est avant tout une victoire collective. Tout le monde s’est battu, chacun a fait les efforts, et c’est ce qui nous permet de ressortir avec les trois points. Ce soir, c’est le collectif qu’il faut mettre en avant. »

Cardona (ASSE) : "Il a manqué quelque chose dans l’attitude et la justesse"

Irvin Cardona (ASSE) : « On a manqué d’engagement, un peu comme à Annecy. On a fait une mauvaise entame, sans rythme, sans agressivité. Heureusement, Gauthier (Larsonneur) nous sort le penalty et nous garde dans le match. On revient au score, mais il a manqué quelque chose dans l’attitude et la justesse. »

Sur le terrain, on ne calcule pas. On essaie simplement d’appliquer ce qu’on travaille à l’entraînement : les pressings, les bons déplacements, les enchaînements. Par moments, on n’y arrive pas. Il faudra qu’on travaille encore sur ces détails, parce qu’ils font la différence à ce niveau.

Ce n’est pas inquiétant, la saison est longue. On sait ce qu’on vaut, on sait ce qu’on doit corriger. Aujourd’hui, on est passés à travers, mais l’essentiel, c’est de vite se remettre au travail et de repartir de l’avant. »