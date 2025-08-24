L'ASSE se déplaçait à Boulogne-sur-Mer hier soir pour le compte de la 3ème journée de Ligue 2. Les hommes d'Eirik Horneland se sont imposés dans la douleur, sur le score de 0-1. Retrouvez ci-dessous la réaction de Lucas Stassin à l'issue de la rencontre.

L'attaquant belge a effectué sa première titularisation de la saison hier soir. Stassin, qui devrait vivre une fin de mercato agitée, a multiplié les appels face à un bloc très compact. Il n'a malheureusement pas pu se retrouver en position de frappe durant la rencontre.

« J’espère que j’ai réussi à aider l’équipe »

Stassin s'est exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « On savait en venant ici que ça allait être difficile. Je pense qu’on a commencé un peu tranquillement, puis on s’est réveillé. On a eu les 3 points, c’est ce qu’il faut retenir aujourd’hui. (…) En première mi-temps, on savait que ça allait être serré. Et qu’en deuxième, ils allaitent laisser plus d’espaces avec la fatigue. J’ai essayé de donner le maximum. J’espère que j’ai réussi à aider l’équipe. (…) J’ai essayé de dézoner. C’était un bloc bas, donc je voulais désorganiser un peu leur structure défensive. On a essayé de changer un peu avec Augustine (Boakye) et Zuka’ (Davitashvili). (…) J’ai joué 60 minutes, j’aurai pu jouer encore un peu. Je me sentais bien dans les jambes, j’ai bien couru, je me sens bien physiquement. (…)

Le mercato ? Je suis à Saint-Étienne pour l’instant. Je me donne à fond pour le club, pour les coéquipiers. J’essaye d’aider un maximum et on verra ce qu’il se passe par le suite. (…) Si on en discute avec mes coéquipiers ? Oui, ils m’en parlent un peu dans le vestiaire. C’est pas forcément compliqué. Mais ils savent que je vais tout donner. Peu importe si j’ai la tête ailleurs, ils vont me le dire. Mais j’essaye de rester les pieds sur terre et de faire le max. »