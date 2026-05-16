L'ASSE est venue à bout de Rodez hier soir après une folle séance de tirs aux buts (0-0, 7-6 t.a.b.). Les Verts iront donc en barrages pour une double confrontation face à une équipe de Ligue 1. Philippe Montanier est revenu sur la rencontre face aux Ruthénois ainsi que sur les échéances à venir.

Les mots de Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Je sais que les penaltys ça se travaille On a programmé ls joueurs avec un protocole, avec des penaltys tirés tous les jours. Mon rôle c'est de préparer l'équipe pour toutes les circonstances. (...) Si j'avais imaginé un tel scénario ? Peut-être pas jusque là. Mais le foot est ainsi fait. Avec les penaltys, on sait quand ça commence mais on sait pas quand ça s'arrête. On avait discuté ensemble avec les gardiens. Et Brice (Maubleu) est quand même un spécialiste de cet exercice là. Donc ça a été naturel de dire que si on avait possibilité de le faire, on allait faire."

Montanier souligne des problèmes au niveau de l'animation offensive

"On peut dire que ça a été difficile. Je dirais même très difficile. Je vous l'accorde. Mais comme je dis souvent, l'obstacle est le chemin. Plus c'est difficile, plus on doit faire appel à certaines vertus. Chacun des joueurs de l'équipe : se surpasser. On est quand même très heureux d'avoir cette finale là. Même si ça va être très difficile. Après, j'ai fait 16 ans joueur, 20 ans entraîneur et j'ai rarement vu des choses très faciles. (...)

On voulait quand même être bien en bloc, c'est une équipe qui va très vite en contre, donc essayer de pas se faire contrer, pas trop du moins. Ce qu'on a a réussi à faire. Après on a été peu performant dans l'animation offensive, leur gardien fait pas beaucoup d'arrêts. On n'a pas concédé beaucoup mais il va falloir qu'on soit forcément meilleurs dans ce domaine là pour les deux matchs qu'il nous reste à jouer. (...)

Il faut aussi tirer un coup de chapeau à cette équipe de Rodez, qui a toujours sa série en cours car sur une période de 90 minutes ils n'ont toujours pas perdu. Didier (Santini) avec son équipe a fait un travail formidable et ils vont continuer certainement. Mais forcément que la victoire fait plaisir. On se nourrit beaucoup de ces victoires. Dans victoire très difficile, il y a surtout victoire. Il va falloir bien sûr tirer des enseignements sur le contenu. Il va falloir qu'on soit meilleurs. Mais voilà ça fait deux matchs qu'on ne prend plus de buts, malheureusement ce soir on n'en a pas marqué. Il faut qu'on retrouve une animation offensive un petit peu plus tranchante."

"Pas de préférence" pour l'ASSE

"Une préférence pour les barrages ? Non, pas du tout. On prendra ce qui arrivera. De toute façon qu'on ait une préférence ou pas, ça n'a aucune influence. Ce qui est sûr c'est que ça sera une équipe de Ligue 1 avec beaucoup de qualités. Il faut être prêt à ça. (...)

On est heureux de passer pour cette finale mais on est surtout heureux pour nos supporters. Ils ont été encore plus qu'à la hauteur, une ambiance incroyable. On sait que ça va être chaud bouillant le prochain match. C'est des moments difficiles, mais hyper sympa à vivre dans l'ambiance du Chaudron."