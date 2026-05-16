L'ASSE jouait le playoff 2 ce vendredi pour y décrocher une place en barrage. L'ASSE s'est qualifiée au terme d'une séance de tirs au but complètement dingue (0-0, 7-6 TAB). Voici les tops et flops stéphanois.

L’ASSE a validé son billet pour les barrages de Ligue 1 au terme d’une soirée irrespirable face à Rodez. Malgré plusieurs occasions, les Verts n’ont jamais réussi à prendre l’ascendant durant les 90 minutes face à une équipe ruthénoise solide et parfaitement organisée. La décision s’est donc jouée lors d’une séance de tirs au but totalement folle à Geoffroy-Guichard.

Le tournant du match intervient dans le temps additionnel lorsque Philippe Montanier décide de remplacer Gautier Larsonneur par Brice Maubleu pour la séance. Un choix gagnant. Dès les premiers tirs, le gardien stéphanois stoppe les deux premières tentatives de Rodez et fait exploser le Chaudron. Pourtant, Ben Old puis Aïmen Moueffek manquent eux aussi leur penalty et relancent totalement le suspense.

En mort subite, Brice Maubleu devient le héros de la soirée. Le portier stéphanois détourne un neuvième penalty adverse avant de manquer lui-même la balle de match. Quelques instants plus tard, il réalise un nouvel arrêt décisif. Cette fois, Mickaël Nadé ne tremble pas et envoie l’ASSE en barrage dans une ambiance totalement folle à Geoffroy-Guichard.

Les tops de l'ASSE

Brice Maubleu

Il n'a disputé que deux petites minutes de cette rencontre mais il est véritablement l'homme du match. En effet, il a fait basculer la rencontre du bon côté pour l'ASSE. En arrêtant quatre tirs au but sur les dix tentatives ruthénoises, il a été décisif. La soirée aurait pu être parfaite pour l'ancien grenoblois lorsqu'il s'est avancé pour inscrire le penalty de la gagne. Malheureusement, Quentin Braat puis la barre transversale en ont décidé autrement !

La charnière de l'ASSE : Bernauer - Le Cardinal

Face à une attaque prolifique de Rodez, les deux défenseurs centraux stéphanois ont très bien contenu les assauts de Balde et Arconte. En difficulté lors du match de championnat, la défense stéphanoise s'est montré beaucoup plus imperméable. Rassurant avant la double confrontation contre l'équipe de Ligue 1.

Les choix de montanier qui font basculer le match

Philippe Montanier a fait des choix pour faire basculer cette rencontre et ils se sont avérés payants. Il aurait pu faire le choix parfait en entrant N'guessan et Moueffek. Sur la dernière action de la rencontre, le premier remise pour le second qui frappe mais le portier de Rodez s'interpose avec brio. Finalement, c'est le changement de gardien qui a fait la différence. Spécialiste dans cet exercice, Brice Maubleu s'est distingué. À noter aussi, l'entrée de Joao Ferreira pour la séance de tirs au but qui n'a pas tremblé pour transformer sa tentative.

Les flops de l'ASSE

Irvin Cardona

L'ailier stéphanois, titularisé sur le flanc droit de l'attaque, n'a pas été à son avantage. Imprécision technique, mauvais choix, il a logiquement été remplacé à la 70e minute pour Djylian N'guessan qui dans un autre registre a apporté davantage.

Le manque de dangérosité offensif

L'ASSE a offert une partie de souffrance jusqu'au bout du bout de la rencontre. Incapables de se créer de véritables occasions, les stéphanois se sont montrés assez pauvres offensivement. Ils ont eu du mal à mettre en danger cette défense ruthénoise. Il faudra elever le curseur pour le barrage contre la ligue 1 dans ce secteur-là.