L'ASSE s'est qualifiée pour les barrages hier soir en disposant de Rodez au terme d'une folle séance de tirs au but (0-0, 7-6 t.a.b.). Les Verts ont souffert mais peuvent dire merci à un Brice Maubleu héroïque. Malgré qu'il ait raté sa tentative, le portier stéphanois s'est illustré en repoussant quatre tirs ruthénois. Il s'est exprimé en zone mixte à l'issue de la rencontre.

Brice Maubleu (ASSE) au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "C'était prévu que je rentre oui. On en avait parlé avec le coach hier. On a fait des penaltys toute la semaine, on a bossé. C'est plutôt un domaine que j'aime bien."

"Si on veut exister contre une équipe de Ligue 1, il faudra qu'on fasse beaucoup mieux" - ASSE

"Je savais que je pouvais les arrêter, mais les tirer c'est plus dur que ça en a l'air (rires). J'ai mal frappé mais après le gardien fait un bel arrêt. Derrière, j'étais obligé de l'arrêter. C'est sûr que quand on rentre et qu'on arrête les deux premiers, on se dit qu'il peut rien nous arriver. Sauf que c'est jamais fini. On est allé jusqu'au 9ème je crois. (...)

Je bosse pour être prêt pour l'équipe depuis deux ans. Forcément, on espérait tous être en vacances la semaine dernière en montant directement. Ça a pas été le cas, aujourd'hui j'ai fait le job, c'est tout. (...)

Si on veut exister contre une équipe de Ligue 1, il faudra qu'on fasse beaucoup mieux que ce soir. Mais je ne doute pas de l'équipe et de la volonté de gravir les échelons. Je suis plutôt confiant. On va attendre de voir qui on joue dimanche. On verra en fonction. (...)

On a déjà réussi à passer ce match contre Rodez qui n'avait pas perdu depuis novembre je crois. On a réussi à passer le tour et maintenant on va se préparer. Comme je l'ai dit avant, on n'a pas le choix de toute façon si on veut monter."