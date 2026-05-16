L'ASSE est en barrages. Vainqueurs de Rodez aux tirs au but hier soir (0-0, 7-6 aux t.a.b.), les Verts retrouveront une équipe de Ligue 1 pour une double confrontation la semaine prochaine. Après avoir offert la qualification aux siens grâce à son penalty transformé, Mickaël Nadé s'est exprimé en zone mixte.

Les propos du défenseur de l'ASSE au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Très content. Je voulais absolument marquer ce penalty. Je sais qu'à l'entraînement je les marque. J'aurais dû aller tirer avant, j'y suis allé un peu dans les derniers. Brice (Maubleu), je me suis dit que c'était son histoire, que peut-être c'était à lui de mettre la cerise sur le gâteau. Au final il a raté, mais j'ai rattrapé et je suis très content pour lui en tout cas"

"Aller gagner les deux prochains matchs" : l'objectif pour l'ASSE

"J'ai abordé ce match comme si j'étais titulaire. Je savais que ça allait être un match dur. Je l'ai abordé de la plus belle des façons. (...)

Le choix du coach de me mettre sur le banc ? Il dit que tout le monde compte et doit être concerné. C'est un choix. Je l'accepte, j'ai joué 33 matchs titulaire. Je ne vais pas me plaindre non plus. Il y a de la concurrence, je le sais. On va voir sur les derniers matchs ce qu'il se passe. (...)

On va regarder le multiplex, voir qui est notre adversaire. Après peu importe, on sait qu'une Ligue 1 c'est très dur à jouer. C'est à nous de montrer sur les deux matchs si on veut monter. (...)

C'était pas les mêmes joueurs, la même mentalité qu'il y a deux ans (en play-off 2 face à Rodez, ndlr). Mais bon, on est très content de ce match. On a gagné, il faut aller gagner les deux prochains matchs. (...)

Ce qui avait fait la différence il y a deux ans ? D'avoir gagné le match aller. C'est très important de faire le match retour avec un, voire deux buts d'avance."