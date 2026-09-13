L’ASSE était à Dunkerque ce samedi soir pour le compte de la sixième journée de Ligue 2. Voici les tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert suite à cette rencontre.

Les Verts avaient l’occasion de conforter leur avance sur leurs premiers poursuivants en cas de succès à Dunkerque. Leader en n’ayant perdu aucun point, l’ASSE voulait poursuivre sa dynamique dans le Nord. Devant à la pause grâce à Augustine Boakye, les Stéphanois ont finalement été renversés en six minutes au retour des vestiaires. Malgré plusieurs occasions en fin de rencontre, ils n’ont jamais réussi à revenir. Une défaite 2-1 qui constitue le premier revers de la saison pour les hommes d’Ian Cathro qui conservent toutefois leur place de leader.

TOPS de l'ASSE

Maxime Bernauer, une polyvalence encore précieuse

Encore une prestation très complète de Maxime Bernauer. Le défenseur a beaucoup apporté offensivement grâce à ses déplacements et ses permutations. Il n’était ainsi pas rare de le retrouver très haut, parfois jusque sur l’aile droite pour créer le surnombre. Sa polyvalence a ensuite permis à Ian Cathro de modifier son organisation après la sortie de Tamar Svetlin. Avec l’entrée de Ben Old, Bernauer est monté dans le double pivot aux côtés d’Áron Csongvai. Il aurait même pu égaliser à la 75e minute, mais Moha Ramos s’est parfaitement détendu sur sa frappe placée. Seul véritable accroc, il laisse trop d’espace à Khalil Ayari sur l’égalisation. Une erreur immédiatement sanctionnée par une frappe exceptionnelle.

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Augustine Boakye, l’homme en forme

Augustine Boakye continue d’enchaîner. Déjà buteur face à Dijon puis Montpellier, le Ghanéen a trouvé le chemin des filets pour la troisième rencontre consécutive. Bien lancé dans le dos de la défense par Zuriko Davitashvili, il conclut parfaitement une action rapidement menée pour ouvrir le score juste avant la pause. Très à l’aise dans les petits espaces, Boakye a régulièrement tenté de donner du mouvement à une animation offensive pourtant moins fluide qu’à l’accoutumée. Il a même été tout proche de sauver un point dans le temps additionnel. Sa dernière tentative est venue s’écraser sur la barre transversale de Ramos. Insuffisant pour empêcher la défaite, mais sa très bonne dynamique se poursuit.

Une équipe qui sait exploiter la moindre faille

Même lors d’une soirée beaucoup moins maîtrisée, l’ASSE conserve cette capacité à sanctionner rapidement la moindre erreur adverse. L’ouverture du score l’a encore illustré. Touché après un choc avec Csongvai, Allan Linguet doit momentanément quitter ses partenaires. Les Verts profitent immédiatement du surnombre. Une transition rapide permet à Davitashvili de trouver Boakye dans la profondeur, avant la conclusion du Ghanéen. Depuis le début de saison, les appels, les courses dans le dos et les remises vers l’arrière de Cardona ou Davitashvili permettent régulièrement aux Stéphanois de transformer une petite brèche en véritable occasion. Même dans un match difficile, cette faculté reste une vraie force.

FLOPS

Six minutes qui coûtent la première défaite

Le sans-faute s’arrête à Marcel-Tribut. Devant à la pause, l’ASSE a complètement laissé échapper son avantage en seulement six minutes. Ayari égalise d’abord à la 52e sur une frappe magnifique, avant que Souleymane Keita ne renverse la rencontre à la 58e. Gautier Larsonneur peut difficilement être incriminé sur le premier but. Sur le second, son anticipation semble en revanche partir un peu trop tôt et Keita en profite parfaitement. Le gardien avait également connu une faute de main inquiétante en première période devant sa surface. Derrière, les Verts ont poussé. Ramos a successivement repoussé Breum, Bernauer puis Davitashvili, avant que Boakye ne trouve la barre. Cette fois, la réussite n’a pas accompagné Saint-Étienne. Première défaite en championnat sous Ian Cathro après cinq succès consécutifs.

Beaucoup trop de déchet technique

C’était probablement l’une des différences les plus frappantes avec les cinq premières journées. L’ASSE a manqué d’une justesse inhabituelle dans son utilisation du ballon. Passes trop molles, remises imprécises, contrôles approximatifs ou transmissions données dans le mauvais tempo, les Verts ont rarement réussi à installer leurs séquences habituelles. La première période a d’ailleurs été particulièrement pauvre en occasions avant l’ouverture du score tardive de Boakye. Même lorsque les espaces existaient, Saint-Étienne a trop souvent gâché des situations par une imprécision technique. Une copie inhabituelle pour une équipe qui avait justement impressionné par sa fluidité depuis le début du championnat.

Une fluidité offensive en panne

Le manque de justesse n’explique pas tout. Les Stéphanois ont également semblé avoir beaucoup de mal à se comprendre dans le dernier tiers. Appels effectués trop tôt ou trop tard, joueurs occupant le même espace, ballons donnés derrière le déplacement attendu. L’animation offensive a régulièrement manqué de coordination. Le problème est devenu encore plus visible lors de la fin de rencontre. Malgré plusieurs situations prometteuses, les Verts se sont parfois eux-mêmes compliqué la tâche avec des cafouillages et des incompréhensions. Dunkerque n’a pas toujours eu besoin de défendre parfaitement pour éloigner le danger. Un contraste important avec les automatismes affichés lors des cinq premières journées.