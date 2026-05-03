L'ASSE se déplaçait à Rodez pour son dernier match à l'extérieur de la saison. Malgré le match nul du Mans contre Reims (1-1), les stéphanois se sont inclinés 2-1 à Rodez et n'ont toujours pas leur destin entre les mains lors de cette dernière journée. Voici les tops et flops de la rencontre.

L’AS Saint-Étienne a connu une soirée délicate sur la pelouse de Rodez. La possession était stéphanoise, mais comme trop souvent cette saison, elle s’est révélée stérile. En face, le RAF s’est montré redoutable en transition. Dès la 17e minute, Baldé a sanctionné les Verts après une récupération haute. L’attaquant a éliminé Old avant de tromper Larsonneur avec sang-froid.

Malgré ce coup dur, l’ASSE a tenté de réagir. Boakye s’est illustré avec une frappe puissante bien repoussée par Braat. Mais dans les derniers mètres, les Verts ont manqué de précision et de lucidité. Juste avant la pause, Baldé a même failli doubler la mise en trouvant la transversale. Rodez, fidèle à son style direct et efficace, a logiquement viré en tête à la mi-temps.

Dans une situation de transition, Rodez a de nouveau frappé. À la 54e minute, Baldé s’est offert un doublé opportuniste suite à un ballon repoussé dans un premier temps par le poteau. Un nouveau coup de massue pour les Verts.

En fin de match, Cardona a redonné espoir en réduisant le score à la 89e minute. Dans la foulée, Appiah a eu l’égalisation au bout du pied, mais Braat a sauvé les siens. L’ASSE peut nourrir d’énormes regrets : Le Mans n'avait pas gagné.

Les tops de l'ASSE

But de Cardona qui te permet d’y croire

Entré à la mi-temps à la place d'Igor Miladinovic, Irvin Cardona a marqué à la 89e suite à un service d'Augustine Boakye. Un but anecdotique sur le résultat final mais qui pourrait avoir une importance capitale pour la dernière journée. Avec un but de retard sur Le Mans en terme de goal average, l'ASSE reste dans un scenario possible.

Dennis Appiah

Titulaire surprise dans un 3-5-2 expérimental, Dennis Appiah a livré une copie intéressante. Avec de nombreux centres et décalages sur son côté. Bien plus inspiré que son homologue à gauche.

Les flops de l'ASSE

Ben Old

Plutôt à son avantage lors des dernières matchs, l'international néo-zelandais est clairement impliqué sur les deux buts de Rodez ce samedi. Sur le premier but, il se fait éliminer trop facilement. Sur le deuxième, il est pris dans le dos sur un appel en profondeur. Approximatif techniquement, il reste

Igor Miladinovic

Malgré sa grossière erreur contre Troyes de la semaine dernière, Igor Miladinovic était titulaire dans l'entrejeu stéphanois en coompagnie d'Abdoulaye Kante et Augustine Boakye. Bis repetita de la semaine dernière, il perd le ballon qui concède l'ouverture du score de Rodez. Peu inspiré sur la situation, il perd le duel physiquement et offre une belle opportunité de transition conclue par Balde. Remplacé à la mi-temps par Irvin Cardona.

Animation amorphe

Longtemps considéré comme l'une des meilleures attaques du championnat, l'ASSE est à court d'idées offensivement et n'a inscrit qu'un seul but lors des trois derniers matchs. Orphelin de Zuriko Davitashvili, l'équipe s'est montré peu inspirée, soporifique même. Une situation qui inquiète.