L'ASSE affrontait le FC Metz samedi soir. Les Verts voulaient rebondir après le revers à Dunkerque il y a une semaine (2-1). Ils ont malheureusement été remontés dans les derniers instants après avoir mené au score 0-2 (score final 2-2). Ci-dessous, retrouvez les réactions des joueurs messins.

Les propos de Téji Savanier au micro du Républicain Lorrain : « Je retiens qu’on a montré du caractère. Mais ce caractère, malheureusement, on l’a manifesté quand on a été mené 2-0. On aurait dû le faire avant : à 1-0 et même à 0-0, d’ailleurs ! En tout cas, on peut être fier de notre fin de match, parce qu’on a démontré qu’on pouvait rivaliser avec Saint-Étienne sur cette rencontre. Il y a aussi un peu de regret, parce qu’on a manqué quelques occasions. Au final, c’est un bon point de pris. »

Les Messins contents du point du nul face à l'ASSE

« On ne peut pas toujours être au top pendant tout un match. Le début de la seconde période a été compliqué, c’est vrai, et on prend deux buts dans un temps faible. Mais comme je l’ai déjà souligné, on a su réagir, c’est ça qu’il faut retenir. (...)

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On a montré ce qu’on pouvait et ce qu’on devait faire avec et sans le ballon. Dans l’ensemble, ça reste un bon match et l’état d’esprit a été bon. Autrement, on ne serait jamais parvenus à revenir au score avec deux buts de retard. »

Le défenseur Jean Ruiz s'est également arrêté devant la presse : « On a fait une première mi-temps pas trop trop mal. Après on a eu du mal en deuxième mi-temps où ils nous ont vraiment bien pressé. Et on a fini avec les tripes, les rentrants ont fait du bien et l'appui du public était extraordinaire et nous a aidés aussi. On aurait même pu espérer repartir avec la victoire mais on est content. (...)

C’est important d’être dans le top 5 avant cette trêve internationale. On voulait même remporter ce match pour être encore mieux installés dans ce top 5. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Vu le scénario du match, le point du nul est OK. (...)

On connaît les ambitions du club. On est tous en accord avec ça. On espère même faire mieux que le top 5. (...) Il fallait une réaction sur beaucoup de choses dont l'agressivité après le Red Star. On l'a montré ce soir. »