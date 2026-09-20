L’ASSE était à Metz ce samedi soir pour le compte de la septième journée de Ligue 2. Voici les tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert suite à ce choc.

Les Verts avaient l’opportunité de se relancer après leur première défaite de la saison. Sur la pelouse de Metz, l’ASSE se devait de renouer avec le succès avant une longue trêve internationale. Longtemps fermée et peu rythmée, la rencontre s’est totalement emballée après l’heure de jeu. Les Stéphanois ont pris deux buts d’avance grâce à Kévin Pedro puis Augustine Boakye, avant de voir Metz revenir dans le dernier quart d’heure. Un scénario frustrant qui laisse les Verts sur un nul, malgré une avance qui semblait confortable. (2-2)

TOPS

Kévin Pedro

Une prestation pleine pour Kévin Pedro. Très solide défensivement, le latéral a également apporté beaucoup d’impact et de présence dans ses projections. Il n’a pas hésité à accompagner les offensives stéphanoises lorsque les espaces se présentaient. Son match a surtout été récompensé à la 67e minute. Servi par Augustine Boakye, Pedro a parfaitement conclu l’action pour débloquer une rencontre jusque-là très fermée. Une soirée forcément particulière pour le jeune Stéphanois, quelques jours après sa première convocation avec la République démocratique du Congo. Une sélection qu’il célèbre de la meilleure des manières avec son premier but de la saison.

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Augustine Boakye

Difficile désormais de ne pas parler de lui chaque semaine. Augustine Boakye est décisif lors des cinq dernières rencontres de l’ASSE et vient d’enchaîner un but lors de ses quatre dernières sorties. Après Grenoble, Dijon, Montpellier et Dunkerque, le Ghanéen a encore pesé directement sur le score à Metz. Pas toujours très influent dans le jeu durant la première heure, il a néanmoins été l’un des rares à inquiéter Fischer avant la pause. Il délivre ensuite la passe décisive sur le but de Pedro avant de doubler la mise quatre minutes plus tard. De nouveau convoqué avec le Ghana, Boakye s’impose actuellement comme l’élément offensif le plus fiable des Verts.

L’entrée de Zuriko Davitashvili

Relégué sur le banc avec le retour de Jakob Breum et la titularisation de Thierno Ballo, Zuriko Davitashvili avait quelque chose à montrer. Son entrée a immédiatement apporté davantage de percussion à l’attaque stéphanoise. Le Géorgien a multiplié les prises d’initiative et les situations dangereuses. Une frappe à la 63e oblige notamment Jonathan Fischer à intervenir, quelques minutes avant l’ouverture du score. Sa volonté de provoquer a fait beaucoup de bien dans une rencontre jusque-là poussive. Alors que Ballo traverse une période plus discrète, Zuriko a clairement marqué des points pour retrouver rapidement une place de titulaire aux côtés d’Irvin Cardona.

FLOPS

Encore incapable de conserver son avantage

Le scénario commence à devenir préoccupant loin de Geoffroy-Guichard. À Dunkerque, l’ASSE avait ouvert le score avant de perdre 2-1. Une semaine plus tard, les Stéphanois ont fait encore plus frustrant. À 2-0 après 71 minutes, le plus difficile semblait accompli. Pourtant, Metz a réduit l’écart par Mbodj à la 79e avant d’égaliser sur un corner mal repoussé dix minutes plus tard. Deux déplacements consécutifs où les Verts perdent donc des points après avoir pris les commandes. Un relâchement visible et des situations concédées beaucoup trop facilement qui rappellent certains mauvais scénarios de la saison passée.

Une rencontre longtemps très poussive

Au regard de l’affiche, on pouvait en attendre davantage. Pendant près d’une heure, Metz-ASSE a surtout ressemblé à une partie d’échecs. Peu de rythme, peu d’espaces et surtout très peu de véritables occasions. Les Stéphanois ont manqué d’intensité et de mouvement pour mettre en difficulté le bloc messin. Fischer avait certes dû intervenir devant Boakye avant la pause, mais l’ensemble restait loin des prestations séduisantes proposées depuis le mois d’août. La dernière demi-heure a totalement changé le scénario et offert quatre buts. Elle ne doit pas complètement masquer une première partie de rencontre particulièrement laborieuse. Les Verts nous avaient habitué à mieux depuis le début de saison.

Des déplacements pas suffisamment maîtrisés

Deux déplacements de suite et deux occasions manquées de repartir avec les trois points. L’efficacité adverse interpelle également. Dunkerque avait inscrit deux buts sur ses deux tirs cadrés la semaine dernière. Metz a, elle aussi, très peu eu besoin d'occasions pour punir les Stéphanois avec deux buts pour trois frappes cadrées. Dans le même temps, l’ASSE a eu les situations nécessaires pour définitivement tuer la rencontre. Breum puis Zuriko sont notamment tombés sur un excellent Jonathan Fischer, encore décisif dans le temps additionnel. À 2-0, les Verts avaient pourtant toutes les cartes en main. Ils quittent finalement Saint-Symphorien avec un seul point et la sensation d’en avoir abandonné deux.