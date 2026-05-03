L'ASSE a une nouvelle fois déçu hier soir à Paul Lignon. Défaits 2-1 par Rodez, les hommes de Philippe Montanier peuvent cependant garder espoir en une montée directe. Le Mans a en effet été tenu en échec dans le même temps par Reims (1-1). Dennis Appiah s'est arrêté en zone mixte après la rencontre d'hier. L'expérimenté piston droit des Verts pose un constat lucide sur la situation actuelle.

Les mots de Dennis Appiah après Rodez - ASSE, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Déception, colère : on peut mettre tous les mots qu’on veut. C’est pas suffisant ce qu’on fait. On sait qu’on rencontre une équipe difficile à battre, qui a pas perdu depuis un petit moment, qui joue sa place en play-offs. Mais nous aussi on a quelque chose à jouer. Et on voit que sur certains détails ils arrivent à marquer et pas nous. On a des occasions mais on a l’impression qu’il faut faire un exploit pour s’en créer. Et après le gardien fait ce qu’il faut. Donc voilà c’est compliqué. Puis on savait que sur les transitions et les centres c’est compliqué. Et au final on prend deux transitions donc c’est ça qui est dur à avaler. »

« On est toujours en vie », Appiah croit en une montée directe pour l'ASSE

« La lecture des matchs est à chaque fois différente je trouve. Contre Bastia on a été suffisant, on n’a pas mis assez, donc on s’est fait punir. Contre Troyes c’est les momentums qui n’ont pas été bons. Je pense qu’en première mi-temps on doit mener mais on ne mène pas, et en seconde mi-temps, eux, sur nos erreurs, ils arrivent à les exploiter. Et ce soir on s’est rendu coup pour coup. J’ai pas l’impression qu’ils aient beaucoup plus de situations que nous. Après, ils arrivent à mieux les exploiter. Ils exploitent mieux les espaces en transition, c’est leur jeu. Sur les deux qu’ils ont ils arrivent à marquer alors que nous on n’y arrive pas. En première mi-temps, Lucas en a une belle. Sur corner on est dangereux mais on n’arrive pas à la mettre. Et j’ai la dernière pour égaliser aussi. On en a mais on n’a pas soit ce brin de réussite, soit cette force pour aller marquer. (…)

Toujours en vie pour la montée directe ? On va dire qu’on a une bonne étoile au dessus de la tête. Apparemment Le Mans a eu l’occasion de tuer le suspens et ils l’ont pas fait. Ça va se jouer chez nous. Malgré tout ce qu’on dit on est toujours en vie. À nous de saisir cette dernière chance. Et après on fera les comptes. (…) »

« Que Saint-Étienne soit en Ligue 1 la saison prochaine »

« Quel message aux supporters ? De rester derrière nous comme d’habitude. Ils ne sont pas désunis. Ils ont pas dit qu’ils avaient lâché. Ils montrent leur colère car il y a une accumulation. Contre Bastia ils n’avaient pas pu nous le dire. Contre Troyes ils étaient déçus car c’était une fête. Ils ont de la frustration, de la peur aussi. On sait qu’ils seront derrière nous et on fera du mieux possible pour les récompenser et que Saint-Étienne soit en Ligue 1 la saison prochaine. »