Le jeune défenseur central Rayan Boukadida, pur produit du centre de formation de l'ASSE, revient sur une saison aboutie avec les U19 des Verts, marquée par une déception collective en fin de parcours de cette saison 2024-2025. Un interview réalisé par le media tunisien Noussour.

Arrivé à l'Étrat à l'âge de 6 ans, Rayan Boukadida incarne la relève stéphanoise. Dans une interview accordée à un média tunisien, le jeune défenseur central de 18 ans, né le 23 janvier 2007, s'est confié sur son parcours et sa dernière saison avec les U19 de l'ASSE. Fidèle au club depuis 2013, Boukadida a connu une progression constante, couronnée cette année par une saison complète et aboutie.

Rayan Boukadida ASSE : une saison pleine de régularité et de réussite individuelle

Avec 6 buts inscrits, une forme physique constante et une participation à l'intégralité des matchs, Rayan Boukadida peut se targuer d'une saison aboutie sur le plan personnel. « Ce qui m'a satisfait, franchement, c'est que j'ai fait une saison plutôt complète. Je ne me suis pas blessé. J'étais en forme. » Une régularité qui lui a permis d'être appelé en sélection nationale, une reconnaissance méritée de ses performances.

Rayan Boukadida ASSE : un sentiment d'inachevé malgré une première place méritée

Mais cette belle dynamique a été freinée par une sanction administrative infligée à l'équipe U19 de l'ASSE. « À la fin de saison, on a pris une sanction de moins de 12 points. On était premier du classement. On aurait pu jouer les playoffs. Mais malheureusement on n'a pas pu les jouer à cause d'une sanction. Donc ça laisse un petit goût d'inachevé parce que nous en fait, on a fait tout ce qu'il fallait pour être champion de France, au moins champion de notre poule. Malheureusement, on n'a pas pu accéder aux playoffs, c'était dommage. », regrette Boukadida. Un dénouement frustrant pour une équipe qui, sur le terrain, avait remplis tous les objectifs.