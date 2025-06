Après l'officialisation de son transfert à Bochum, Ibrahim Sissoko s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Des Adieux émouvants pour Ibra, qui quitte l’ASSE après deux saisons intenses

Le rideau tombe sur l’aventure stéphanoise d’Ibrahim Sissoko. L’attaquant malien, qui aura marqué de son empreinte la remontée de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 en 2024, a officiellement quitté le Forez pour rejoindre le VfL Bochum. Arrivé libre à l’été 2023 en provenance de Sochaux, le numéro 9 des Verts aura disputé 53 matchs sous les couleurs stéphanoises, inscrivant 16 buts au total, dont 13 lors de sa première saison, ponctuée par un but capital face à Metz en barrage.

Mais après une seconde saison plus compliquée, marquée par une mise à l’écart progressive et seulement 17 minutes de jeu en 2025, Sissoko ne faisait plus partie des plans d’Eirik Horneland. Le départ était devenu inévitable.

Quelques minutes après l’officialisation de son transfert en Allemagne, Ibrahim Sissoko a tenu à adresser un message fort et sincère aux supporters, à ses anciens coéquipiers et au club. Entre gratitude, émotion et lucidité, l’ex-avant-centre stéphanois a livré des adieux à son image : sobres et respectueux.

Sissoko fait ses adieux à l'ASSE

Voici le message complet d’Ibrahim Sissoko à l’ASSE et à ses supporters :

ibraa.sissoko17 Merci @asseofficiel 💚

Même si cette saison ne s’est pas passée comme on l’aurait tous espéré, je pars avec de très bons souvenirs et beaucoup d’enseignements. Merci au club, à ses dirigeants, à mes coachs et à mes coéquipiers d’avoir partagé ce beau chapitre de ma carrière.

Merci de m’avoir fait confiance pour porter les couleurs de ce club, défendre son blason, et vivre les joies d’une montée en Ligue 1, dans un stade aussi unique que GG.

Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et de retrouver très vite la place que vous méritez.

Ibra 💚

Bonne continuation Ibra !