La passion verte ne prend jamais de pause. Que vous soyez incollable sur l’équipe première, féru des jeunes pousses ou simplement curieux de l’actu de l'ASSE, ce quizz est fait pour vous.

Dix questions, dix occasions de prouver que vous suivez de près tout ce qui se passe du côté de l'Étrat. La réserve, les U19, les féminines ou encore les performances individuelles : rien ne vous échappera si vous êtes vraiment un vrai supporter de l'ASSE !

Une manière ludique de rester connecté à l’actualité du club, de tester votre mémoire, et peut-être même d’apprendre quelques anecdotes sur les dernières performances stéphanoises.

Alors, prêt à relever le défi ? Faites le quiz, partagez votre score et défiez vos amis supporters !

Quizz ASSE : As-tu bien suivi le week-end des Verts ?

Bienvenue dans notre quiz 100 % ASSE !
Testez vos connaissances sur les Vert
À chaque question, choisissez la bonne réponse et validez.
Le résultat final s’affichera automatiquement à la fin du quiz.

🎯 Objectif : faire le meilleur score possible.
Bonne chance… et Allez les Verts !

Sur quel score s'est terminé la rencontre entre les U19 de l'ASSE et Colomiers ?

Ben Old a inscrit un quadruplé face à l'USEM. Quel est le dernier joueur à avoir inscrit 4 buts dans la même rencontre ?

Un club a coché le nom d'Eirik Horneland sur sa short-list

Les féminines vont retrouver le championnat cette semaine. Face à quel adversaire ?

La Réserve de l'ASSE jouait face à Saran ce samedi. Quel a été le score ?

Paul Eymard a inscrit son second but en deux matchs. En quelle année est-il né ?

Quel club de L2 a été éliminé parmi cette liste ?

En L2, quelle est l'affluence moyenne de Geoffroy-Guichard ?

Qui a disputé le plus de minutes sous le maillot de l'ASSE cette saison ?

Quel joueur a vu naître sa fille ce week-end ?