L'AS Saint-Étienne poursuit sa réorganisation en dehors du terrain. Avec l'arrivée de Jean-Yves Bertrand au poste de directeur de la sécurité et de la sûreté, le club s'offre un spécialiste reconnu de la sécurité publique et des grands événements internationaux. Ancien policier, passé par la protection présidentielle, les Nations Unies, les Jeux olympiques de Paris 2024 et l'Eurovision, il incarne la volonté de Kilmer Sports de professionnaliser son organisation interne.

Jean-Yves Bertrand arrive à l'AS Saint-Étienne avec un parcours de plus de trente ans dans les métiers de la sécurité. Formé à l'École nationale de la Préfecture de Police, il débute sa carrière en 1991 dans la Police nationale avant d'intégrer la Brigade Anti-Criminalité (BAC) en 1994. Dès l'année suivante, il rejoint le Service de protection des hautes personnalités de la Présidence de la République. Pendant près de quatre ans, il participe à la préparation et à la sécurisation des déplacements du chef de l'État, avec des missions de protection rapprochée, de coordination des cortèges et d'organisation logistique.

Cette première partie de carrière lui permet d'acquérir une solide expérience de la gestion opérationnelle, avant de s'orienter vers des missions internationales de sécurité.

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Une expertise internationale reconnue

À partir de 1999, Jean-Yves Bertrand rejoint le ministère des Affaires étrangères. Pendant près de vingt ans, il exerce différentes missions de sécurité diplomatique en France et à l'étranger. Il est successivement affecté à la représentation française auprès des Nations Unies à New York, à l'île Maurice, en Haïti, au Liban puis en Turquie.

En Haïti, il intègre notamment la VIP Unit des Nations Unies, chargée de la protection du président de la République, du ministre de l'Intérieur et des responsables de la commission électorale. Au Liban et en Turquie, il assure la sécurité des emprises diplomatiques françaises ainsi que la protection des personnels et des déplacements officiels.

Cette carrière lui vaut plusieurs distinctions, dont la Médaille des Nations Unies en 2007 et la Médaille d'honneur de la Police nationale en 2010.

Jean-Yves Bertrand : le spécialiste des grands événements sportifs

De retour en France, Jean-Yves Bertrand poursuit son parcours au sein du ministère de l'Intérieur. Entre 2021 et 2023, il devient chef du projet "référent supporters visiteurs". Cette mission consiste à développer un réseau national de policiers spécialisés dans l'accueil et la gestion des supporters des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Son expertise l'amène ensuite à rejoindre l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il occupe le poste de directeur de la sécurité du Stade de France, avec la responsabilité de la préparation sécuritaire d'un site ayant accueilli près de 2,5 millions de spectateurs pendant la compétition.

Après les Jeux olympiques, Jean-Yves Bertrand a poursuivi son activité dans l'événementiel international en occupant le poste de Security Manager principal pour le diffuseur hôte de l'Eurovision 2025, organisé à Bâle. Depuis juin 2025, il intervient également comme formateur du futur Venue Security Manager du Stade de France, en capitalisant sur l'expérience acquise lors des Jeux de Paris 2024 et de l'Eurovision.

Un profil qui correspond aux ambitions de Kilmer Sports

L'arrivée de Jean-Yves Bertrand s'inscrit pleinement dans la stratégie de professionnalisation engagée par Kilmer Sports. Son parcours réunit plusieurs compétences recherchées par l'ASSE : la gestion des grands rassemblements, l'organisation de dispositifs de sécurité complexes, la coordination avec les services de l'État et une connaissance approfondie du supportérisme acquise lors de son passage au projet national des référents supporters.

Dans un contexte où Geoffroy-Guichard accueille régulièrement plus de 30 000 spectateurs et où le dialogue avec les groupes de supporters constitue un enjeu majeur, le club mise sur un profil rompu aux environnements exigeants. Son arrivée accompagne une réorganisation plus large du département opérations, avec le recrutement attendu d'un directeur adjoint de la sécurité, d'un nouveau Stadium Manager et d'un nouveau Supporter Liaison Officer (SLO).