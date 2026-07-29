L'ASSE poursuit sa préparation estivale avec un nouveau test face au Lausanne-Sport. Pour cette rencontre disputée à Divonne-les-Bains, Ian Cathro a dévoilé son onze de départ. Une occasion pour plusieurs Stéphanois de poursuivre leur montée en puissance avant la reprise de la Ligue 2.

L'AS Saint-Étienne dispute ce mercredi un nouvel match amical de préparation face au Lausanne-Sport. Organisée au stade de Divonne-les-Bains, cette rencontre oppose les Verts à une équipe bis du club suisse. Un contexte qui n'enlève rien à l'intérêt de ce rendez-vous, alors que le staff stéphanois poursuit sa revue d'effectif à quelques jours de la reprise officielle.

Le onze aligné au coup d'envoi confirme la volonté de donner du temps de jeu à plusieurs recrues et cadres. Dans les buts, Mamour Ndiaye débute derrière une défense composée de Pedro, Le Cardinal, Naïr et Old. Au milieu de terrain, Bernauer et Csongvai formeront le double pivot. Plus haut, Breum et Ballo animeront les côtés, tandis que Cardona évoluera et Duffus sont alignés à la pointe de l'attaque.

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ASSE : un groupe qui se précise avant la reprise

À moins de deux semaines du début du championnat, chaque minute compte. Cette rencontre doit permettre au staff de poursuivre les automatismes et d'affiner les derniers réglages.

Face à un Lausanne-Sport privé d'une partie de ses titulaires, les Stéphanois chercheront avant tout à monter en régime physiquement et collectivement. Les nouvelles recrues auront également l'occasion de confirmer les bonnes impressions laissées depuis le début de la préparation.

L'objectif reste inchangé : arriver prêts pour le premier rendez-vous officiel de la saison.

Dernière répétition samedi avant Sochaux

Les Verts ne s'arrêteront pas là. Dès ce samedi, ils disputeront leur ultime match de préparation à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) face au Venise FC. Ce sera la dernière répétition générale avant le déplacement à Bonal.

L'ASSE lancera ensuite sa saison 2026-2027 de Ligue 2 sur la pelouse du FC Sochaux lors de la première journée du championnat. Ce déplacement donnera le véritable coup d'envoi d'un exercice où les Stéphanois ambitionnent de retrouver rapidement l'élite.