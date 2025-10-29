L’AS Saint-Étienne ne connaît toujours pas son futur adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France. En cause, un imbroglio autour de la rencontre entre Garchizy et l’AS Quetigny. Si le second a battu le premier, il n'est pas encore certain que le vainqueur de ce 6e tour soit présent au 7e... Explications.

Sur le terrain, il n’y a pas eu photo : l’AS Quetigny (R2) a dominé Garchizy (R1) avec autorité (3-0). Cette performance maîtrisée aurait dû lui ouvrir les portes du 7e tour de la Coupe de France. Toutefois, au-delà du résultat sportif, c’est l’environnement du match qui fait aujourd’hui polémique.

L’ambiance au stade des Cèdres a en effet été marquée par des débordements honteux venus des tribunes, selon Le Bien Public. Des insultes misogynes contre l’arbitre, des propos homophobes et grossophobes ciblant des joueurs, le tout lancé au mégaphone, ont terni l’après-midi. La présence continue des gendarmes n’aura pas suffi à faire retomber la tension. Plusieurs bénévoles ont tenté, en vain, de calmer les supporters les plus virulents.

« Ce n’est pas l’image qu’on veut donner », a regretté le coach de Quetigny, David Régnet, pourtant satisfait de la prestation de ses joueurs. Un climat inacceptable, qui pourrait aussi faire l’objet d’un rapport disciplinaire indépendant de la réserve technique.

L’ASSE dans l'incertitude de son premier adversaire en coupe de France

Alors que les clubs de Ligue 2, dont l’AS Saint-Étienne, s’apprêtent à entrer en lice au 7e tour, les Verts ne savent toujours pas à qui ils seront opposés. Le tirage au sort a désigné « Quetigny ou Garchizy », en attendant le verdict de la commission.

Une situation cocasse pour le staff stéphanois. Quetigny, club amateur en forme et porté par une dynamique positive, ou Garchizy, formation plus expérimentée, malgré son échec sur le terrain. L’incertitude concerne aussi le lieu du match et la surface de jeu.

Une réserve technique et un climat électrique

Outre les incidents en tribune, c’est une réserve déposée par Garchizy à l’issue du match qui bloque officiellement la désignation de l’adversaire des Verts. Le club nivernais conteste le nombre de mutations alignées par Quetigny. Si cette réserve est jugée recevable, le score sur le terrain pourrait être annulé. La qualification pourrait être attribuée à Garchizy sur tapis vert. De quoi créer une polémique supplémentaire autour d’un match déjà très controversé.

Dans ce contexte, la commission doit trancher dans les prochains jours. L’AS Saint-Étienne, de son côté, attend avec patience. Quetigny ou Garchizy ? Ce qui est certain, c’est que le parfum de Coupe de France laissera un goût amer. L'un des deux clubs amateurs entrevoit la chance de croiser sur sa route l'ASSE.