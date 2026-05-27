Le 0-0 entre l’ASSE et Nice laisse totalement ouverte cette double confrontation pour la montée en Ligue 1. Mais au-delà du contenu du match, les deux entraîneurs ont surtout insisté sur un autre sujet après la rencontre : l’état physique de leurs effectifs. Entre fatigue accumulée, blessures musculaires et récupération express avant vendredi, Philippe Montanier et Claude Puel savent que le barrage retour pourrait aussi se jouer dans les organismes.

Claude Puel a d’abord expliqué que la sortie précoce d’Hicham Boudaoui avait profondément perturbé le Gym dans sa maîtrise collective. "On avait bien entamé notre match. La blessure d’Hicham nous a fait tomber dans un manque de rythme dans la passe, dans l’intensité et dans la justesse."

L’entraîneur niçois reconnaît que son équipe devra afficher un tout autre visage offensivement lors du retour. "On devra faire beaucoup mieux avec le ballon vendredi."

Montanier insiste sur l’usure physique de fin de saison

Du côté stéphanois, Philippe Montanier a longuement évoqué cette bataille physique permanente entre deux équipes à bout de souffle après une saison interminable. "Je ne sais pas si c’est l’enjeu, mais les deux équipes se sont neutralisées. Les défenses ont pris le pas sur les attaques." Le coach des Verts retient surtout l’implication totale de son groupe malgré les limites offensives aperçues. "Dans l’engagement et la dimension physique, on est sur des standards très élevés."

Mais l’entraîneur stéphanois reconnaît également que les organismes commencent à tirer. "On arrive au bout de la saison. C’est difficile de marquer des buts. Les défenses sont très rigoureuses et il nous manque encore cette étincelle et cette justesse technique." Pour Montanier, le principal chantier avant vendredi sera justement de retrouver plus de lucidité dans les trente derniers mètres. "Il y a eu trop d’erreurs techniques. On va devoir se lâcher davantage offensivement."

Plusieurs alertes physiques à l’ASSE avant vendredi

La principale inquiétude stéphanoise concerne désormais l’état de plusieurs joueurs importants avant le déplacement à Nice. Sorti en seconde période, Irvin Cardona souffrait simplement de crampes selon son entraîneur. "Oui, c’était des crampes." Concernant Augustine Boakye, également touché, Montanier s’est voulu plutôt rassurant. "Il devrait être là au retour. Il a l’air d’aller bien." En revanche, le doute demeure autour de Ben Old, toujours diminué physiquement. "On espère. On va voir dans les deux jours à venir."

Autre alerte : Dennis Appiah a lui aussi ressenti une gêne musculaire pendant la rencontre. "Dennis Appiah a eu une petite alerte musculaire. On n’a pas pris de risque." Le coach stéphanois ne cache d’ailleurs pas sa préoccupation avant ce rendez-vous capital. "On peut être démunis si on a deux ou trois absents. On croise les doigts pour que tout soit ok vendredi."

Tardieu revient, Gadegbeku confirme

Philippe Montanier a tout de même salué plusieurs motifs d’espoir dans son effectif malgré cette accumulation de pépins physiques. Le technicien stéphanois s’est notamment montré très satisfait de la prestation de Luan Gadegbeku. "Je le trouve de mieux en mieux. C’est peut-être son match le plus abouti ce soir."

Le retour de Florian Tardieu représente également une solution précieuse dans cette fin de saison tendue. "On a vite vu qu’il pouvait apporter dans la dernière passe et dans les ressorties de balle."