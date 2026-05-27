Le barrage entre l’ASSE et Nice reste totalement ouvert après le 0-0 de Geoffroy-Guichard. À l’issue de cette première manche fermée et tendue, Jean-Pierre Rivère a livré une analyse lucide de la prestation niçoise. Le président du Gym reconnaît les difficultés offensives de son équipe mais veut surtout retenir une chose : Nice est encore en vie avant le retour à l’Allianz Riviera.

Jean-Pierre Rivère n’a pas cherché à masquer les limites affichées par son équipe dans le Forez. Après une rencontre très pauvre offensivement, le président niçois a reconnu que son groupe avait évolué avec beaucoup de retenue. "Je n'ai pas reconnu les joueurs. On est à la mi-temps du match. Maintenant, il faut finir le travail. Il nous reste une mi-temps à faire."

Interrogé sur l’incapacité du Gym à construire du jeu ou à cadrer la moindre frappe, Rivère a pointé le manque de confiance affiché par ses joueurs.

"La pression ? Je ne sais pas. Encore une fois, on sent des joueurs un peu timorés. On le voit bien. On joue plutôt vers l’arrière. On ne prend pas d’initiatives." Le président de Nice estime désormais que beaucoup de choses devront être corrigées avant le retour. "Il y a un peu tout à corriger. On va faire en sorte d’être prêts pour cette deuxième mi-temps."

Rivère assume déjà un barrage sous tension

Le patron du Gym ne se fait aucune illusion sur le contexte du retour prévu vendredi soir à Nice. Malgré l’avantage de recevoir, il sait que cette double confrontation restera extrêmement serrée jusqu’au bout. "Ce sera compliqué jusqu’à la fin. Ce qui est important, c’est de passer. La manière, on verra plus tard."

Rivère préfère surtout retenir que son équipe est restée dans le coup malgré ses difficultés offensives. "Pour l’instant, l’essentiel, c’est ce 0-0. À nous maintenant de faire la différence à la maison."

Le huis clos continue de frustrer Nice

Le président niçois est également revenu sur le huis clos qui accompagnera le match retour à l’Allianz Riviera. Une situation qu’il regrette clairement. "Ça aurait été beaucoup mieux d’avoir un stade avec nous. C’est dommage."

Sans aller jusqu’à parler d’avantage pour Saint-Étienne, Rivère reconnaît toutefois que l’absence du public niçois pèsera forcément dans un rendez-vous de cette importance. "Je ne sais pas si ça avantage Saint-Étienne. Ça reste un match de football." Le dirigeant rappelle malgré tout que Nice a déjà connu ce type de contexte particulier ces dernières années. "On a déjà joué un huis clos contre Saint-Étienne en Coupe de France. Et puis il y a eu la période Covid aussi. On sait ce que c’est."

Avant de conclure avec un objectif très clair. "Il faut finir le travail maintenant."