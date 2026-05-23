Battu par Lens en finale de Coupe de France (3-1), Claude Puel n’a pas masqué sa déception après la rencontre. Mais l’entraîneur s’est surtout projeté très rapidement sur le rendez-vous capital qui attend désormais son équipe : les barrages face à l’ASSE les 26 et 29 mai. Avec un discours clair et ambitieux, le technicien estime que la prestation livrée contre Lens doit servir de référence avant d’affronter Saint-Étienne.

La frustration était forcément immense après cette finale perdue. Malgré la défaite, Claude Puel a vu des motifs d’espoir dans la prestation de ses joueurs. En conférence de presse, un journaliste lui a d’ailleurs lancé : « Si vous jouez comme ça contre Saint-Étienne, il ne pourra pas vous arriver grand-chose ». Une remarque qui a poussé le coach à déjà se tourner vers la double confrontation contre l’ASSE.

« Il faudra être dans cet état d'esprit et arriver à gommer la frustration d'avoir perdu cette finale. Reproduire cette intensité qu'on a pu avoir aujourd'hui. Penser en premier lieu à bien récupérer. Elye (Wahi) sera suspendu pour le match aller. On verra les degrés de fatigue et de récupération des uns et des autres. On mettra une équipe pour être compétitif et bien présent dès le match aller. »

Claude Puel veut rapidement basculer sur les barrages

L’ancien entraîneur stéphanois sait que son groupe devra vite digérer cette désillusion. Car le calendrier ne laisse aucun répit avant les barrages contre les Verts. L’objectif est désormais clair : transformer la frustration de la finale en moteur pour aller chercher le maintien.

Interrogé par un journaliste sur le contenu affiché face à Lens et sur le fait qu’il puisse être rassurant avant les barrages des 26 et 29 mai contre Saint-Étienne, Claude Puel a livré une réponse pleine de détermination.

« Pour l'instant, il y a beaucoup de déception dans le vestiaire, les joueurs se sont donnés physiquement et mentalement. Dès demain, on va basculer sur ce qui est le plus important pour nous : la double confrontation contre ASSE. Il faudra reproduire ce genre de prestations dans tous les paramèètres parce qu'on a été intéressant dans le jeu et dans l'aspect athlétique et duel. On a fait un match plein. Dans quatre jours, on sera présents à ce niveau-là et ce sera très bien. »

Une ASSE prévenue avant les barrages

Le message envoyé par Claude Puel est limpide. Malgré la défaite contre Lens, son équipe ressort de cette finale avec des certitudes dans le jeu et dans l’intensité physique. Le technicien compte s’appuyer sur cette dynamique pour aborder les barrages avec confiance.

Pour l’ASSE de Philippe Montanier, ces déclarations ressemblent à un avertissement. L’adversaire arrive revanchard, prêt à livrer un énorme combat athlétique et mental. Saint-Étienne devra répondre présent dans les duels et gérer l’environnement brûlant de cette double confrontation.

Une chose est certaine : la tension monte déjà avant ce barrage qui s’annonce explosif.