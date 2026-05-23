L’image n’est pas passée inaperçue vendredi soir au Stade de France. Alors que le speaker de Nice tentait de remercier les supporters azuréens après la défaite en finale de Coupe de France contre Lens, un chant est spontanément descendu des tribunes : "Allez les Verts". Un message limpide envoyé par les supporters lensois avant le barrage entre l’ASSE et l’OGC Nice.

Le RC Lens venait tout juste de décrocher la première Coupe de France de son histoire après son succès face à Nice (3-1). Dans une enceinte largement acquise aux Sang et Or, l’ambiance était évidemment à la fête côté lensois. Mais un rapide épisode a retenu l’attention et va réchauffer les cœurs stéphanois.

Alors que le speaker niçois prenait la parole afin de saluer les supporters du Gym après cette nouvelle désillusion, les tribunes lensoises ont immédiatement couvert sa voix avec un chant repris en masse : "Allez les Verts".

Une séquence rapidement relayée sur les réseaux sociaux et qui témoigne d'ores et déjà d'un soutien clair du public lensois à l’ASSE avant le barrage Ligue 1-Ligue 2.

Le passif entre Lens et Saint-Étienne reste fort

Ce rapprochement entre les deux publics n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs années, les supporters lensois et stéphanois entretiennent une certaine proximité populaire autour de valeurs communes : ferveur, culture tribune et identité ouvrière forte.

Dans le même temps, l’OGC Nice reste un club souvent clivant dans plusieurs stades français, notamment en raison des tensions récurrentes autour de certains groupes ultras niçois.

Vendredi soir, dans un Stade de France entièrement acquis à la cause artésienne, le message envoyé avant le barrage n’a laissé que peu de place au doute.

Amis Stéphanois, nos amis sang et or ont un message pour nous ! Merci ♥️💛#RCLOGCN pic.twitter.com/AoP5CyvBAO — Deontopou (@deontopou) May 22, 2026

Nice sort fragilisé avant l’ASSE

Sportivement aussi, cette finale laisse des traces du côté niçois. Battu 3-1 par un RC Lens supérieur dans les moments clés, le Gym enchaîne une nouvelle désillusion dans une saison déjà extrêmement compliquée.

Florian Thauvin a lancé les Lensois avant qu’Odsonne Édouard puis Abdallah Sima ne viennent sanctionner les nombreuses fragilités défensives niçoises. Malgré une réaction de Djibril Coulibaly avant la pause, les hommes de Claude Puel n’ont jamais réellement repris le contrôle de la rencontre.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, ce sont finalement les chants favorables à Saint-Étienne qui ont accompagné la sortie des Niçois. Une scène qui illustre parfaitement le climat particulier autour de ce barrage. À Geoffroy-Guichard, les Verts savent désormais qu’ils disposeront aussi d’un soutien venu du Nord de la France.