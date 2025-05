Ce samedi à Munich, le Paris Saint-Germain (PSG) affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. L’ancien président de l’ASSE, Bernard Caïazzo, sera présent à l’Allianz Arena pour soutenir le club de Nasser Al-Khelaïfi.

L’homme d’affaires Bernard Caïazzo, ancien président de l’ASSE, a marqué de son empreinte l’histoire récente du club forézien. De plus en plus discret sur la scène stéphanoise avant la vente, il entretient néanmoins des relations stratégiques à l’international, notamment avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG et figure centrale du football qatari.

Une présidence contrastée à la tête de l’ASSE

Arrivé à la tête de l’AS Saint-Étienne en 2004, Bernard Caïazzo incarne pendant près de deux décennies l’un des visages de la direction stéphanoise. Avec Roland Romeyer, il forme un tandem de coactionnaires à la tête du club. Ensemble, ils stabilisent l’ASSE en Ligue 1 après une longue période de turbulence.

Sous sa gouvernance, le club connaît plusieurs temps forts : le retour en Coupe d’Europe, une victoire en Coupe de la Ligue en 2013, et la relance d’une politique sportive ambitieuse avec Christophe Galtier à sa tête. Cependant, l’ombre d’un pilotage bicéphale souvent dysfonctionnel plane sur la gouvernance. Les désaccords entre Romeyer et Caïazzo, à la fois sur la stratégie et la gestion quotidienne, finissent par affaiblir la direction. À partir de 2019, Caiazzo s’éloigne du Forez, préférant résider à Dubaï et multiplier les prises de parole à distance. Il ne remettra d’ailleurs jamais les pieds à Geoffroy-Guichard et à L’Étrat.

L’homme d’affaires reste néanmoins impliqué et conserve jusqu’en juin 2024 la moitié des parts du club, avant la vente auprès de Kilmer Sports Ventures. En interne comme auprès des supporters, son image reste celle d’un fantôme.

Bernard Caïazzo va soutenir Nasser Al-Khelaïfi et le PSG

À mesure que Caïazzo prend du recul vis-à-vis de Saint-Étienne, ses activités se tournent vers les instances nationales et internationales. C’est dans ce cadre qu’il renforce ses liens avec Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG mais surtout président de beIN Media Group et figure centrale de l’Association Européenne des Clubs (ECA).

L’ancien président de l’ASSE a souvent fréquenté les tribunes du Parc des Princes ces dernières années, à défaut de venir voir son ancien club. Il entretient de bonnes relations avec l’ancien tennisman qatari. Bernard Caïazzo sera ce soir à Munich, selon L’Équipe, pour soutenir le club de la capitale. Le PSG a l’occasion de remporter sa première coupe au grandes oreilles ce soir. Il faudra pour cela battre l’Inter Milan.