Dans l’ombre de son ami Kvicha Kvaratskhelia mais porté, Zuriko Davitashvili s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Son lien avec le joueur parisien incarne une génération dorée pour la Géorgie. Le stéphanois était à Munich pour la finale de la ligue des champions : PSG - Inter.

Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili partagent bien plus qu’une nationalité et un amour du football : une amitié profonde, forgée dès l’âge de 11 ans sur les terrains du Dinamo Tbilissi. Depuis leurs débuts en Géorgie jusqu’aux pelouses de Ligue 1, les deux internationaux n’ont jamais vraiment été séparés, malgré des parcours légèrement différents. Kvaratskhelia, aujourd’hui au PSG, et Davitashvili, désormais à l’ASSE, se sont retrouvés adversaires pour la première fois en mars 2025.

Ensemble, ils ont grandi, partagé des années de formation, puis évolué dans des trajectoires étonnamment parallèles. Si Davitashvili a rejoint la France plus tôt en signant à Bordeaux, les deux se sont retrouvés en Ligue 1 cette saison. Une complicité que confirme Davitashvili lui-même : “Khvicha est le parrain de mon fils, nous sommes comme une famille.” Évoluant au même poste, les 2 joueurs ne sont pas fréquemment alignés ensemble en sélection par l’ancien stéphanois, Willy Sagnol.

Dernière preuve de cette proximité : ils ont été aperçus ensemble à Disneyland Paris quelques jours avant ASSE - PSG, en famille, loin des projecteurs. Une amitié sincère, inaltérable, qui transcende les couleurs des clubs et les frontières. Les 2 hommes ne se retrouveront pas cet été en sélection. Willy Sagnol a décidé de remanier son effectif et de se priver de ses cadres.

Davitashvili présent à Munich lors de PSG - Inter

Ce samedi soir, l’ailier de l’ASSE était en Allemagne pour assister à la finale de la Ligue des Champions. Zuriko Davitashvili a pu voir son ami Khvicha Kvarastkhelia inscrire le 4ème des 5 buts parisiens face à l’Inter.