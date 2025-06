En fin de contrat en juin 2025, Léo Pétrot n’a toujours pas été prolongé par l’AS Saint-Étienne. Défenseur central gaucher, formé au club, il divise autant qu’il intrigue. Faut-il lui offrir un nouveau bail ou tourner la page ? Éléments de réponse.

Le dossier est discret, mais pas anodin. Alors que l’ASSE s’apprête à restructurer son effectif après une relégation douloureuse en Ligue 2, la question du renouvellement (ou non) de Léo Pétrot reste en suspens. À 28 ans, le défenseur central arrive à un tournant de sa carrière et pourrait représenter soit un rouage de stabilité dans un vestiaire en reconstruction, soit un profil à laisser partir pour renouveler en profondeur l’arrière-garde stéphanoise.

Dans un contexte où chaque place comptera, la direction sportive doit trancher : faut-il conserver un joueur expérimenté, polyvalent et formé au club, ou ouvrir la voie à un profil plus jeune, plus ambitieux ou plus performant ?

✅ POUR une prolongation : l’expérience, la polyvalence et l’état d’esprit

Un profil rare dans l’effectif actuel

Léo Pétrot est l’un des rares défenseurs gauchers de métier dans l’effectif stéphanois. Il peut évoluer en défense centrale à trois ou à quatre, mais aussi dépanner au poste de latéral gauche. Une polyvalence précieuse, surtout dans une Ligue 2 exigeante. Un joueur formé au club, fiable et sans vague

Passé par la formation stéphanoise, Pétrot connaît l’environnement, les attentes et les exigences du club. Il n’a jamais causé de souci en interne, affiche un professionnalisme irréprochable et reste très apprécié dans le vestiaire. Il incarne une certaine stabilité, ce qui n’est pas négligeable dans une intersaison post-relégation. Un coût maîtrisé pour un rôle de rotation

Dans un contexte budgétaire contraint, maintenir un joueur déjà intégré, au salaire raisonnable et connaissant parfaitement le club, peut représenter une solution économique et fonctionnelle, notamment pour encadrer une charnière plus jeune ou instable.

❌ CONTRE une prolongation : limites sportives et nécessité de renouvellement

Des performances irrégulières

Si Pétrot a rendu service, il n’a jamais totalement convaincu sur la durée. Parfois solide, parfois friable dans les duels, il a souffert face à l’intensité de certains matchs de Ligue 1 et n’a pas toujours rassuré en Ligue 2. À 28 ans, il n’est plus un “espoir” à développer. Manque de projection vers le haut niveau

Le club cherche à construire une équipe capable de remonter dès la saison prochaine en Ligue 1, avec des profils à potentiel ou expérimentés. Dans cette optique, Léo Pétrot semble incarner une solution de transition, pas un pilier pour viser la montée. Place à faire pour la jeunesse ?

La volonté du club de rajeunir l’effectif, la prolongation de Pétrot pourrait freiner l’émergence de jeunes formés au club ou fraîchement recrutés. Si Yvann Maçon possède de sérieux arguments pour occuper le couloir gauche, Kilmer Sports Venture voudra sûrement permettre à un jeune joueur de montrer le bout de son nez en équipe première afin de préparer un retour dans l'élite avec des certitudes. Il pourrait s'agir de Darling Bladi, de retour de Bourg-en-Bresse. Le jeune défenseur sera inévitablement testé par Eirik Horneland. Il y a en revanche peu de chances que ce soit Maedine Makhloufi qui vient de signer son premier contrat professionnel. Même chose pour Lassana Traoré. Le jeune latéral Sénégalais, en provenance de Diambars, ne serait pas encore prêt pour enfiler le maillot des professionnels. Troisième option, le recrutement d'un profil jeune et prometteur. Les manques à ce poste le justifierait...

🟢 Le verdict : prolongation de Léo Pétrot ? Oui mais...

Léo Pétrot n’est pas indispensable, mais il peut encore être utile. Dans un rôle de n°4 ou n°5 en défense, avec un contrat court et à coût maîtrisé, sa prolongation aurait du sens. Mais s’il s’agit de construire une défense ambitieuse, le club devra regarder plus haut. Le choix dépendra surtout de la stratégie de Kilmer : continuité pragmatique ou renouvellement radical ?