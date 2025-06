Formé à l’AS Saint-Étienne, Yoann Andreu poursuit sa progression en tant que technicien. Il vient d’être nommé directeur du centre de formation du SCO d’Angers, club où il officie depuis dix ans.

Natif de Bourg-en-Bresse, Yoann Andreu a porté le maillot vert avec fierté entre 2009 et 2012, disputant 28 rencontres avec l’AS Saint-Étienne. Défenseur sobre et intelligent, il est l’un de ces joueurs dont le parcours est admirable. Après des expériences à l’étranger puis en Ligue 2, il pose définitivement ses valises à Angers en 2015, où il terminera sa carrière de joueur.

Depuis son passage au centre de formation stéphanois, Andreu n’a jamais quitté l’univers du développement des jeunes. Entraîneur des U17, puis responsable de la préformation au SCO, il s’est imposé en dix ans comme un pilier du projet angevin. Il franchit aujourd’hui un nouveau cap en prenant la tête du centre de formation, succédant à Frédéric Zago.

Un rôle-clé dans la stratégie du SCO

Le club du Maine-et-Loire, qui vient d'assurer son maintien en Ligue 1 avec le plus petit budget du championnat, entend capitaliser sur sa formation pour pérenniser sa place dans l’élite. Cette nomination marque une continuité dans la stratégie du SCO, qui a su mettre en lumière plusieurs jeunes talents la saison passée, à l’image de Yassin Belkhdim ou Marius Courcoul.

Dans ce contexte, le choix de Yoann Andreu s’inscrit dans une logique de stabilité et d’exigence. À 36 ans, il apporte une connaissance fine des dynamiques de formation et une capacité à fédérer autour d’un projet structuré et ambitieux. « Former des joueurs de talent, mais aussi des hommes », c’est la ligne directrice qu’il a posée dès ses premiers mots.

Andreu prend du grade à Angers

Le SCO mise aujourd’hui sur un homme de conviction, ancré dans la transmission. Yoann Andreu s'est exprimé pour l'occasion : « C’est une immense fierté pour moi de poursuivre mon engagement avec Angers SCO en prenant la direction du centre de formation, dix ans après mon arrivée. Ce

Club m’a beaucoup donné, aussi bien en tant que joueur qu’en tant qu’Homme, et je suis honoré de pouvoir transmettre ces valeurs aux jeunes générations. Nous allons travailler avec exigence et passion pour rendre notre Centre de Formation attractif et performant, former non seulement des joueurs de talent, mais aussi des hommes prêts à représenter fièrement les couleurs du SCO. Je remercie chaleureusement Saïd Chabane, Président du Groupe, Laurent Boissier, Directeur Sportif et Jérome Négroni, DGA pour leur confiance. »