Après une saison en demi-teinte avec l'ASSE en Ligue 1, Dylan Batubinsika poursuit sa saison… mais sous une autre tunique. Le défenseur de 29 ans a été appelé par sa sélection, et a disputé ce jeudi 5 juin un match amical face au Mali (20h).

Le défenseur de l'ASSE avec le Mali, après une saison compliquée

Relégué sur la touche avec l'arrivée de Bernauer, Batubinsika perdait définitivement sa place après une suspension face au Havre. Au point où le Stéphanois ne disputait que 45 minutes de jeu entre les mois d'avril et mai. Face à Toulouse, le congolais marque, mais ne parvient pas pour autant à maintenir l'ASSE en Ligue 1.

Un bilan contrasté, pour celui qui serait suivi de près par le Panathinaikos selon Africa Foot. Mais Dylan Batubinsika a l'opportunité de se relancer avant l'ouverture du mercato. Le défenseur a toujours la confiance de son sélectionneur Sébastien Desabre et figure dans la liste des 26 convoqués pour deux rencontres amicales. Le Congo affronte les 5 juin et 8 juin prochains le Mali et Madagascar.

Résumé Congo - Mali

Dylan Batubinsika était titulaire lors du match amical opposant la République du Congo au Mali. Une belle opportunité pour le défenseur de l’AS Saint-Étienne de retrouver du rythme et de la confiance après une saison compliquée en club. Solide dans ses interventions, Batubinsika a disputé l’intégralité de la rencontre, montrant de l'engagement et de la sérénité en défense. À la 27e minute, les Congolais ont ouvert le score grâce à Samuel Essende, parfaitement servi par Gedeon Kalulu. Ce but s'est révélé décisif, car il restera le seul de la rencontre. Le Congo s'impose donc 1-0 face au Mali, une victoire encourageante pour la sélection et pour Batubinsika personnellement. Cette prestation pleine pourrait lui permettre de relancer une dynamique positive, aussi bien en sélection qu’en club. Un match rassurant pour le Stéphanois, qui a su se montrer à la hauteur.