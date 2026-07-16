La préparation estivale s'accélère à l'ASSE. Pour cette nouvelle semaine de travail (du 13 au 19 juillet), le groupe professionnel passe aux choses sérieuses.

Chez les hommes, l'effectif de Ian Cathro monte en puissance. En ce début de semaine, il y a plusieurs excellentes nouvelles sur le front de l'infirmerie et du mercato. Le groupe enregistre les retours à l'entraînement collectif de Nadi El Jamali et de Mahmoud Jaber. Surtout, l'ASSE vient tout juste d'officialiser la signature du milieu international hongrois Áron Csongvai. Celui-ci va pouvoir intégrer les séances de l'entraîneur écossais. Il s'agit de la cinquième recrue du mercato estival de l'ASSE. En attendant d'autres probables recrues, le groupe stéphanois commence à se dessiner en vue de la saison 2026/2027.

Un match diffusé par l'ASSE ce week-end !

L'enjeu majeur de la semaine sera le déplacement à Genève ce samedi pour y défier le Servette FC, un deuxième test amical capital (diffusé en direct sur YouTube) pour parfaire les automatismes tactiques et athlétiques. Les féminines de Yannick Chandioux poursuivent également leur montée en régime de leur côté. Après une multitude de départs, le groupe de l'ASSE féminines enregistre depuis plusieurs de nombreuses arrivées. Un mercato qui prend une toute autre tournure. En effet, la majorité d'entre-elles disposent déjà d'une expérience en Seconde Ligue.

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Le planning de la semaine (13 au 19 juillet)