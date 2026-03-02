L'ASSE s'est montrée clinique sur la pelouse de Pau. Voire chirurgical. Une victoire 0-3 face à une belle équipe. Une première place provisoire retrouvée. Les voyants sont au Vert du côté de l'AS Saint-Etienne. De quoi redonner le sourire aux supporters stéphanois. Mais pas à la FFL.

La Fédération Française de la Loose, reconnu pouàr sévir depuis plusieurs années s'est souvent amusé des mésaventures de l'ASSE. Dernière victime en date, Joao Ferreira,après la réception de Boulogne :

"La soirée de la 21e journée de Ligue 2 a été particulièrement délicieuse du côté de Saint-Étienne. Un bijou en deux actes. (...) Les dirigeants stéphanois ont eu le nez creux en apprenant à Eirik Horneland qu’il serait viré du club, avant même qu’il coache son dernier match face à Boulogne-sur-Mer. Vous validerez certainement le timing de cette annonce. Bien évidemment, les Verts ont perdu 1-0 à domicile, et ne pouvaient pas rendre un plus bel hommage à leur néo-ex-entraîneur. Ainsi, seulement 41 minutes après la fin de la rencontre, la direction stéphanoise a officialisé son départ. Absolument gigantesque."

La FFL en en garde l'ASSE

Cette fois, la FFL fait grise mine car les Verts retrouvent des couleurs. L'ASSE vient de l'emporter 0-3 à Pau. De quoi faire réagir la FFL qui averti :

"Le week-end n’est pas encore terminé, mais les joueurs de l’AS Saint-Étienne ont déjà inscrit le but le plus douloureux.

Dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne se déplaçait sur la pelouse de Pau. Il n’a fallu que trois petites minutes pour voir Lucas Stassin trouver le chemin des filets, lui qui avait marqué autant de buts que Dominique Rocheteau depuis septembre dernier. Mais le véritable drame va avoir lieu à l’heure de jeu. Tandis que le score est toujours de 1-0, le Belge récidive avec un doublé. Cette fois, au terme d’une action qui n’a rien à faire en Ligue 2. Il faudrait que les Verts se ressaisissent et évoluent au niveau qui est le leur. Nous n’accepterons pas de nouveaux écarts.

Les Stéphanois signent leur quatrième victoire consécutive, et prennent la tête provisoire du classement. Une chute sans fond."

Source : FFL